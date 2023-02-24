Украинцы начали "отказываться" от установок ГБО — Finance.ua
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Украинцы начали "отказываться" от установок ГБО

Технологии&Авто
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В то время как в Украине появилось новое топливо, в январе в стране ГБО установили на 2000 автомобилей. Это на 25% меньше, чем в декабре 2022 года.
Об этом сообщил Институт исследований авторынка.
В январе газобаллонное оборудование чаще всего устанавливали следующие автомобили:
Nissan Rogue,Daewoo Lanos/Sens,Skoda Octavia.
Также в первый месяц этого года в Украине было продано около 26500 автомобилей с ГБО. Это — 19,2% от общего количества договоров купли-продажи новых и подержанных автомобилей.
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При этом в январе в Украину ввезли 682 автомобиля с пробегом из ГБО. Это составляет 5,4% подержанных автомобилей, которые ввезли в нашу страну за весь месяц. Больше всего среди ввозимых машин этой категории — Skoda Octavia, Renault Megane и Nissan Rogue.
Чтобы быть уверенным в дороге, мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и другое.

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По материалам:
mmr.ua
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