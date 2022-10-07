Украинцы на освобожденных территориях начали получать пенсии за месяцы, проведенные в оккупации — Finance.ua
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Украинцы на освобожденных территориях начали получать пенсии за месяцы, проведенные в оккупации

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За сентябрь Укрпочта выплатила 8,6 млрд грн пенсионных выплат для более чем 2,5 млн пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Это составляет 91,55% всего предусмотренного объема пенсий, сообщили в компании.
В частности, в Харьковской области выплаты пенсий в сентябре выросли до 55,6% по сравнению с 49% в августе.
«Это связано с возобновлением работы Укрпочты в 58 освобожденных населенных пунктах области, где местное население получило пенсии за месяцы оккупации. В сентябре Укрпочта выплатила 60 млн грн пенсионных выплат только на деоккупированных территориях Харьковской области», — пояснили в компании.
В Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях показатель выплат пенсий за сентябрь достигает 98-100%.
В Николаевской области за сентябрь выплачено 89% пенсий против 85% в августе.
«Существенно уменьшился объем пенсий, выплаченных переводами для временно изменивших место жительства украинцев — с 18 млн грн в августе до почти 3 млн грн в сентябре. Наибольшее количество таких выплат зафиксировано в Николаевской, Донецкой областях и городе Киеве», — добавили в Укрпочте.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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