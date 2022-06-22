Украинцы на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей продолжают получать пенсии и соцвыплаты — Finance.ua
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Украинцы на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей продолжают получать пенсии и соцвыплаты

Сегодня 15:46Личные финансы
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Правительство продолжает начислять и выплачивать пенсии и другие социальные выплаты нашим людям на временно оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.
Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
«Несмотря на противодействие врага. Признаю, что существуют определенные проблемы с банковскими картами, банкоматами и доставкой туда наличных денег. Но в условиях полномасштабной войны это, наверное, можно понять. В любом случае, деньги начисляются, рано или поздно ими можно будет воспользоваться. Мы сделаем все возможное, чтобы средства дошли до людей», — отметила она.

Справка Finance.ua:

  • женщины, которые выйдут на пенсию в 2022 году, получат прибавку к пенсии. Доплата будет ежемесячной и пожизненной и может достигать 25% от размера пенсии;
  • правительство ввело надбавку к пенсии в качестве компенсации за увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет. Деньги за более поздний выход на пенсию начали компенсировать женщинам с октября 2011 года.
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По материалам: Finance.ua
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