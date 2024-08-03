Украинцы могут стать энергонезависимыми: как работает госпрограмма «ГрінДІМ» — Finance.ua

Украинцы могут стать энергонезависимыми: как работает госпрограмма «ГрінДІМ» Сегодня 11:14 — Личные финансы

Украинцы могут стать энергонезависимыми: как работает госпрограмма «ГрінДІМ»

Правительство отвечает на энергетические вызовы действенными программами поддержки бизнеса и населения. В частности, ОСМД могут стать энергонезависимыми благодаря грантам на установку солнечных станций и тепловых насосов.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Программа «ГрінДІМ» предоставляет жителям многоэтажек возможность стать более автономными, обеспечив свои дома светом и теплом.

Какие максимальные суммы можно получить?

Программа компенсирует 70% стоимости проекта. Максимально можно получить:

до 1 млн грн — на установку солнечных панелей;

до 2 млн грн — на тепловые насосы.

Также получить компенсацию можно только после реализации проекта. Но ОСМД не нужно искать средства на установку насоса или солнечной станции.

Государство предлагает жителям многоэтажек льготные кредиты до 5 млн грн под 7%, чтобы они могли поскорее реализовать проект.

Как это работает

1. ОСМД берет льготный кредит для быстрого запуска проекта.

2. Жители устанавливают оборудование — имеют свет и тепло даже во время отключений.



3. Государство компенсирует 70% стоимости.



«ГрінДІМ» — это часть стратегии Правительства Украины, которая направлена ​​на децентрализацию энергосистемы.

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