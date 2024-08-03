Украинцы могут стать энергонезависимыми: как работает госпрограмма «ГрінДІМ» — Finance.ua

Украинцы могут стать энергонезависимыми: как работает госпрограмма «ГрінДІМ»
Правительство отвечает на энергетические вызовы действенными программами поддержки бизнеса и населения. В частности, ОСМД могут стать энергонезависимыми благодаря грантам на установку солнечных станций и тепловых насосов.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Программа «ГрінДІМ» предоставляет жителям многоэтажек возможность стать более автономными, обеспечив свои дома светом и теплом.
Какие максимальные суммы можно получить?
Программа компенсирует 70% стоимости проекта. Максимально можно получить:
- до 1 млн грн — на установку солнечных панелей;
- до 2 млн грн — на тепловые насосы.
Также получить компенсацию можно только после реализации проекта. Но ОСМД не нужно искать средства на установку насоса или солнечной станции.
Государство предлагает жителям многоэтажек льготные кредиты до 5 млн грн под 7%, чтобы они могли поскорее реализовать проект.
Как это работает
- 1. ОСМД берет льготный кредит для быстрого запуска проекта.
- 2. Жители устанавливают оборудование — имеют свет и тепло даже во время отключений.
- 3. Государство компенсирует 70% стоимости.
«ГрінДІМ» — это часть стратегии Правительства Украины, которая направлена на децентрализацию энергосистемы.
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