Украинцы могут стать энергонезависимыми: как работает госпрограмма «ГрінДІМ» — Finance.ua
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Украинцы могут стать энергонезависимыми: как работает госпрограмма «ГрінДІМ»

Личные финансы
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Украинцы могут стать энергонезависимыми: как работает госпрограмма «ГрінДІМ»
Украинцы могут стать энергонезависимыми: как работает госпрограмма «ГрінДІМ»
Правительство отвечает на энергетические вызовы действенными программами поддержки бизнеса и населения. В частности, ОСМД могут стать энергонезависимыми благодаря грантам на установку солнечных станций и тепловых насосов.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Программа «ГрінДІМ» предоставляет жителям многоэтажек возможность стать более автономными, обеспечив свои дома светом и теплом.

Какие максимальные суммы можно получить?

Программа компенсирует 70% стоимости проекта. Максимально можно получить:
  • до 1 млн грн — на установку солнечных панелей;
  • до 2 млн грн — на тепловые насосы.
Также получить компенсацию можно только после реализации проекта. Но ОСМД не нужно искать средства на установку насоса или солнечной станции.
Государство предлагает жителям многоэтажек льготные кредиты до 5 млн грн под 7%, чтобы они могли поскорее реализовать проект.

Как это работает

  • 1. ОСМД берет льготный кредит для быстрого запуска проекта.
  • 2. Жители устанавливают оборудование — имеют свет и тепло даже во время отключений.
  • 3. Государство компенсирует 70% стоимости.
«ГрінДІМ» — это часть стратегии Правительства Украины, которая направлена ​​на децентрализацию энергосистемы.
По материалам:
Finance.ua
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