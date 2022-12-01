Украинцы могут получить право на доход от пользования недрами — Finance.ua

Украинцы могут получить право на доход от пользования недрами Вчера 09:45 — Казна и Политика

Верховная Рада рассмотрит законопроект № 4187, которым закрепляется право украинцев на получение части доходов от пользования недрами.

Об этом ЭП сообщили в экологическом комитете ВРУ.

В частности, документ предусматривает, что порядок получения этого дохода будет установлен в отдельном законе.

В проекте закона предлагается зафиксировать в Кодексе Украины о недрах создание и функционирование интерактивной карты полезных ископаемых Украины. Эта карта должна стать информационным ресурсом, отражающим сведения о Государственном фонде недр Украины.

Также документ запрещает недропользование гражданам или предприятиям, связанным с государством-агрессором россией или находящимся под санкциями.

Также законом предусматриваются изменения в работе недропользователя:

доступ к геологической информации будет облегчен;

подача документов и отчетности будет осуществляться в электронной форме через электронный кабинет.

Также, по словам председателя комитета Рады по экологической политике Олега Бондаренко, закон может также решить проблему спящих лицензий.

«Сегодня есть много ситуаций, когда владелец лицензии не ведет никаких работ и годами удерживает лицензию. После принятия закона будет запрещено продление действия спецразрешений, если добыто менее 1% от утвержденных запасов», — пояснил глава комитета.

Также проектом закона предлагается предоставить владельцу спецразрешения на добычу возможности продавать, использовать в виде залога или иным способом отчуждать права, предоставленные ему спецразрешением. Как отмечается, он сможет передавать права, предоставленные спецразрешением, в уставный капитал создаваемого с его участием предприятия или вносить как вклад в совместную деятельность.

Законопроект предусматривает внесение ряда изменений в Кодекс Украины о недрах, Земельном кодексе, Горном Законе Украины, законах Украины «О нефти и газе» и «О регулировании градостроительной деятельности».

Он был зарегистрирован в Верховной Раде в октябре 2020 года и был принят в первом чтении 1 июня 2021 года.

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Економічна Правда По материалам:

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