Украинцы могут получить помощь на утепление домов зимой: как это сделать — Finance.ua
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Украинцы могут получить помощь на утепление домов зимой: как это сделать

Личные финансы
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Благотворительные организации и международные фонды продолжают помогать украинцам пережить эту зиму. Фонд Terre des hommes в Украине в партнерстве с благотворительным фондом «Добробут Украины» предоставляют уязвимым внутренне перемещенным лицам и пострадавшим от войны украинцам помощь в утеплении их домов.
Чтобы воспользоваться этим предложением, гражданам нужно заполнить заявку.
В рамках проекта выдаются наборы для индивидуального утепления и материалы для утепления жилых помещений для жителей таких областей:
  • Черниговская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Николаевская.
Благодаря сотрудничеству фонда Terre des hommes с Charitable Foundation «Eudemony of Ukraine» проводится также регистрация на выдачу помощи для утепления жилья жителям в Харьковской и Черниговской областях, а именно в таких громадах:
  • Черниговская область — Огородная, Нежинская, Прилуцкая, Куликовская, Носовская, Бахмачская, Черниговская, Сосницкая;
  • Харьковская область — Зачепиловская, Донецкая громада, Харьковская, Купянская, Ольшанская, Богодуховская, Люботинская, Золочевская, Изюмская, Чугуевская.
Чтобы получить наборы для индивидуального отопления для себя или своей громады, нужно заполнить форму по ссылке.
В анкете необходимо указать свои контактные данные и данные о членах семьи, регион проживания, статус уязвимости (ВПЛ, местный житель), данные о состоянии жилья и бесперебойного доступа к электросети.
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По материалам:
borgexpert
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