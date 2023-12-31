Украинцы могут получить помощь на утепление домов зимой: как это сделать — Finance.ua

Украинцы могут получить помощь на утепление домов зимой: как это сделать Сегодня 18:12 — Личные финансы

Благотворительные организации и международные фонды продолжают помогать украинцам пережить эту зиму. Фонд Terre des hommes в Украине в партнерстве с благотворительным фондом «Добробут Украины» предоставляют уязвимым внутренне перемещенным лицам и пострадавшим от войны украинцам помощь в утеплении их домов.

Чтобы воспользоваться этим предложением, гражданам нужно заполнить заявку.

В рамках проекта выдаются наборы для индивидуального утепления и материалы для утепления жилых помещений для жителей таких областей:

Черниговская;

Сумская;

Харьковская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Николаевская.

Благодаря сотрудничеству фонда Terre des hommes с Charitable Foundation «Eudemony of Ukraine» проводится также регистрация на выдачу помощи для утепления жилья жителям в Харьковской и Черниговской областях, а именно в таких громадах:

Черниговская область — Огородная, Нежинская, Прилуцкая, Куликовская, Носовская, Бахмачская, Черниговская, Сосницкая;

Харьковская область — Зачепиловская, Донецкая громада, Харьковская, Купянская, Ольшанская, Богодуховская, Люботинская, Золочевская, Изюмская, Чугуевская.

Чтобы получить наборы для индивидуального отопления для себя или своей громады, нужно заполнить форму по ссылке.

В анкете необходимо указать свои контактные данные и данные о членах семьи, регион проживания, статус уязвимости (ВПЛ, местный житель), данные о состоянии жилья и бесперебойного доступа к электросети.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

borgexpert По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.