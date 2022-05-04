Украинцы могут получить еще одно дополнительное денежное пособие: что для этого нужно — Finance.ua

внутренне перемещенные лица независимо от текущего местонахождения;
граждане Украины, проживающие в районах, пострадавших в результате боевых действий.
Кому будут отдавать предпочтение в назначении пособия?
Самым уязвимым категориям среди зарегистрированных в программе.
На пособие могут претендовать только лица, которые не регистрировались и не получали денежное пособие от ООН или других иностранных организаций (выплаты ВПЛ от государства не учитываются).
О какой сумме идет речь?
Будут выплачивать по 2200 грн на каждого члена семьи в течение трех месяцев.
Как зарегистрироваться?
Регистрация происходит только через мессенджер WhatsApp:
Установите мессенджер на смартфон, если у вас его еще нет.
Добавьте в ваши контакты номер 0 800 609 844
Отправьте на указанный номер сообщение с текстом: «NRC»
После этого вы получите уведомление с инструкциями для успешной регистрации.
Заявка рассматривается в течение 10 дней, после чего на WhatsApp поступит уведомление о начислении или не начислении средств. В случае предоставления денежного пособия средства поступят через месяц после регистрации.
За дополнительной информацией можно обращаться по номеру «горячей линии» 0 800 302 007 или написать на электронную почту: ua.info@nrc.no.