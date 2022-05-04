Украинцы могут получить еще одно дополнительное денежное пособие: что для этого нужно — Finance.ua

Украинцы могут получить еще одно дополнительное денежное пособие: что для этого нужно

Сегодня 09:00 — Личные финансы

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) начинает регистрацию на получение денежного пособия для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе гуманитарной организации.

Об этом пишет Пенсионный курьер.

Кто может получить пособие?

внутренне перемещенные лица независимо от текущего местонахождения;

граждане Украины, проживающие в районах, пострадавших в результате боевых действий.

Кому будут отдавать предпочтение в назначении пособия?

Самым уязвимым категориям среди зарегистрированных в программе.

На пособие могут претендовать только лица, которые не регистрировались и не получали денежное пособие от ООН или других иностранных организаций (выплаты ВПЛ от государства не учитываются).

О какой сумме идет речь?

Будут выплачивать по 2200 грн на каждого члена семьи в течение трех месяцев.

Как зарегистрироваться?

Регистрация происходит только через мессенджер WhatsApp:

Установите мессенджер на смартфон, если у вас его еще нет.

Добавьте в ваши контакты номер 0 800 609 844

Отправьте на указанный номер сообщение с текстом: «NRC»

После этого вы получите уведомление с инструкциями для успешной регистрации.

Заявка рассматривается в течение 10 дней, после чего на WhatsApp поступит уведомление о начислении или не начислении средств. В случае предоставления денежного пособия средства поступят через месяц после регистрации.

За дополнительной информацией можно обращаться по номеру «горячей линии» 0 800 302 007 или написать на электронную почту: ua.info@nrc.no.

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