Украинцы могут получить еще один вид помощи более 2 тыс. грн: как подать заявку — Finance.ua

Украинцы могут получить еще один вид помощи более 2 тыс. грн: как подать заявку Сегодня 13:00 — Личные финансы

Украинцы могут получить более 2 тыс. грн, которые поступят на банковскую карту в течение трех месяцев после подачи заявки на денежную помощь.

Некоторые украинские переселенцы могут получить денежную помощь от благотворительной организации BHA&Save the Children. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кому полагается помощь

Семьи со статусом ВПЛ, переехавшие в течение последнего месяца в Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Львовскую или Черновицкую области. Пострадавшие от обстрелов домохозяйства, потерявших члена семьи или средства к существованию (поврежденные или потерянные магазины, фермы, скот и т.д.) в результате военных действий. Без безопасного жилья (собственного, арендованного или предоставленного/разделенного с родственниками) и отвечают хотя бы одной из категорий:

домохозяйством занимается женщина;

домохозяйством занимается человек в возрасте больше 60 лет;

домохозяйством занимается человек с инвалидностью;

в домохозяйстве есть ребенок/дети и человек с инвалидностью, хронической болезнью, временной травмой (перелом, послеоперационное состояние и т.п.);

в домохозяйстве есть ребенок/дети и человек старше 60 лет пожилого возраста;

в домохозяйстве двое и более детей;

в домохозяйстве есть ребенок/дети на попечении;

в домохозяйстве есть беременная женщина или кормящая грудью с ребенком или детьми до двух лет.

Сколько будут платить

Отмечается, что украинцам заплатят 2,2 тыс. грн, которые поступят на банковскую карту в течение трех месяцев после подачи заявки на денежную помощь от благотворительного фонда.

Как получить помощь

Для этого нужно:

набрать номер телефона: 0 800 609 845;

если дозвониться не получается — написать в личные сообщения на фейсбук-странице фонда, а в сообщении указать свой номер телефона.

Фокус По материалам:

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