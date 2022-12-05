Украинцы могут получить еще один вид помощи более 2 тыс. грн: как подать заявку — Finance.ua
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Украинцы могут получить еще один вид помощи более 2 тыс. грн: как подать заявку

Личные финансы
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Украинцы могут получить более 2 тыс. грн, которые поступят на банковскую карту в течение трех месяцев после подачи заявки на денежную помощь.
Некоторые украинские переселенцы могут получить денежную помощь от благотворительной организации BHA&Save the Children. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Кому полагается помощь
  1. Семьи со статусом ВПЛ, переехавшие в течение последнего месяца в Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Львовскую или Черновицкую области.
  2. Пострадавшие от обстрелов домохозяйства, потерявших члена семьи или средства к существованию (поврежденные или потерянные магазины, фермы, скот и т.д.) в результате военных действий.
  3. Без безопасного жилья (собственного, арендованного или предоставленного/разделенного с родственниками) и отвечают хотя бы одной из категорий:
  • домохозяйством занимается женщина;
  • домохозяйством занимается человек в возрасте больше 60 лет;
  • домохозяйством занимается человек с инвалидностью;
  • в домохозяйстве есть ребенок/дети и человек с инвалидностью, хронической болезнью, временной травмой (перелом, послеоперационное состояние и т.п.);
  • в домохозяйстве есть ребенок/дети и человек старше 60 лет пожилого возраста;
  • в домохозяйстве двое и более детей;
  • в домохозяйстве есть ребенок/дети на попечении;
  • в домохозяйстве есть беременная женщина или кормящая грудью с ребенком или детьми до двух лет.
Сколько будут платить
Отмечается, что украинцам заплатят 2,2 тыс. грн, которые поступят на банковскую карту в течение трех месяцев после подачи заявки на денежную помощь от благотворительного фонда.
Как получить помощь
Для этого нужно:
  • набрать номер телефона: 0 800 609 845;
  • если дозвониться не получается — написать в личные сообщения на фейсбук-странице фонда, а в сообщении указать свой номер телефона.
По материалам:
Фокус
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