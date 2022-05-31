Украинцы могут отправить автомобили из Киева в Ужгород по железной дороге — Finance.ua

Украинцы могут отправить автомобили из Киева в Ужгород по железной дороге
Сегодня 19:33 — Личные финансы Украинцы могут отправить автомобили из Киева в Ужгород по железной дороге
Укрзализныця запустила новое направление курсирования автомобилевозов, поэтому теперь по железной дороге можно отправить автомобиль из Киева в Ужгород и в обратном направлении.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Делать это можно на поезде № 29/30 Киев — Ужгород.
- Стоимость перевозки — около 1400 грн за тонну веса.
- Оформить перевозку автомобиля можно в кассах вокзалов.
Всего за время полномасштабной войны вагонами-автомобилевозами Укрзализныця уже перевезла 1863 автомобиля.
Кроме того, отметили в УЗ, вагоны-автомобилевозы курсируют на маршрутах:
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- Львов — Одесса — Львов.