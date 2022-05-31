Украинцы могут отправить автомобили из Киева в Ужгород по железной дороге — Finance.ua
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Украинцы могут отправить автомобили из Киева в Ужгород по железной дороге

Сегодня 19:33Личные финансы
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Украинцы могут отправить автомобили из Киева в Ужгород по железной дорогеУкраинцы могут отправить автомобили из Киева в Ужгород по железной дороге
Укрзализныця запустила новое направление курсирования автомобилевозов, поэтому теперь по железной дороге можно отправить автомобиль из Киева в Ужгород и в обратном направлении.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Делать это можно на поезде № 29/30 Киев — Ужгород.
  • Стоимость перевозки — около 1400 грн за тонну веса.
  • Оформить перевозку автомобиля можно в кассах вокзалов.
Всего за время полномасштабной войны вагонами-автомобилевозами Укрзализныця уже перевезла 1863 автомобиля.
Кроме того, отметили в УЗ, вагоны-автомобилевозы курсируют на маршрутах:
  • Киев — Львов — Киев,
  • Днепр — Львов — Днепр,
  • Харьков — Львов — Харьков,
  • Львов — Одесса — Львов.
По материалам: Економічна Правда
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