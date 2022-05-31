Украинцы могут отправить автомобили из Киева в Ужгород по железной дороге — Finance.ua

Украинцы могут отправить автомобили из Киева в Ужгород по железной дороге

Сегодня 19:33 — Личные финансы

Украинцы могут отправить автомобили из Киева в Ужгород по железной дороге

Укрзализныця запустила новое направление курсирования автомобилевозов, поэтому теперь по железной дороге можно отправить автомобиль из Киева в Ужгород и в обратном направлении.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Делать это можно на поезде № 29/30 Киев — Ужгород.

Стоимость перевозки — около 1400 грн за тонну веса.

Оформить перевозку автомобиля можно в кассах вокзалов.

Всего за время полномасштабной войны вагонами-автомобилевозами Укрзализныця уже перевезла 1863 автомобиля.

Кроме того, отметили в УЗ, вагоны-автомобилевозы курсируют на маршрутах:

Киев — Львов — Киев,

Днепр — Львов — Днепр,

Харьков — Львов — Харьков,

Львов — Одесса — Львов.

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