Украинцы купили в сентябре рекордные $2 млрд — Finance.ua
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Украинцы купили в сентябре рекордные $2 млрд

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Украинцы купили в сентябре рекордные $2 млрд
Украинцы купили в сентябре рекордные $2 млрд
Украинцы в сентябре купили $2,033 млрд, а продали — $1,589 млрд.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Это рекордный объем купленной валюты за один месяц с начала российского вторжения,
На наличном рынке украинцы в сентябре купили $1,548 млрд (небольшое сокращение по сравнению с августом), на безналичном — $485 млн (максимальный объем с января 2023-го).

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Рост безналичной покупки валюты населением в сентябре — с $228 до $485 млн — вызван двукратным повышением лимитов конвертационных валютных депозитов до 200 тыс. грн и возвратом, впервые с начала войны, возможности безналичной покупки валюты на сумму до 50 тыс. грн в месяц.
Безналично украинцы продали $224 млн, на наличном рынке — $1,365 млрд. Суммарно продано $1,589 млрд, что даже меньше, чем в августе.
Чистая покупка валюты населением в сентябре выросла со $149 млн до $444 млн.
Украинцы купили в сентябре рекордные $2 млрд

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

По материалам:
Фінансовий клуб
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