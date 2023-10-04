Украинцы купили в сентябре рекордные $2 млрд — Finance.ua

Украинцы купили в сентябре рекордные $2 млрд Сегодня 10:32 — Валюта

Украинцы купили в сентябре рекордные $2 млрд

Украинцы в сентябре купили $2,033 млрд, а продали — $1,589 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Это рекордный объем купленной валюты за один месяц с начала российского вторжения,

На наличном рынке украинцы в сентябре купили $1,548 млрд (небольшое сокращение по сравнению с августом), на безналичном — $485 млн (максимальный объем с января 2023-го).

Рост безналичной покупки валюты населением в сентябре — с $228 до $485 млн — вызван двукратным повышением лимитов конвертационных валютных депозитов до 200 тыс. грн и возвратом, впервые с начала войны, возможности безналичной покупки валюты на сумму до 50 тыс. грн в месяц.

Безналично украинцы продали $224 млн, на наличном рынке — $1,365 млрд. Суммарно продано $1,589 млрд, что даже меньше, чем в августе.

Чистая покупка валюты населением в сентябре выросла со $149 млн до $444 млн.

Фінансовий клуб По материалам:

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