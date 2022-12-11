Украинцы купили в ноябре почти полтысячи коммерческих автомобилей — Finance.ua

Украинцы купили в ноябре почти полтысячи коммерческих автомобилей Сегодня 05:55 — Технологии&Авто

По итогам ноября в Украине было зарегистрировано 497 новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец). По отношению к октябрьскому показателю текущего года потребительская активность в этом сегменте авторынка уменьшилась почти на 2,5%. Между тем, отставание от прошлогоднего результата составило 66%.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на данные Укравтопрома.

Среди новых коммерческих автомобилей уже второй месяц подряд лучший результат демонстрирует немецкий бренд Mercedes-Benz — 99 зарегистрированных машин. По сравнению с ноябрем 2021 года реализация Mercedes-Benz выросла на 34%.

На втором месте Renault — 55 ед. (-77% с ноября 2021г.).

Третий результат у Scania — 49 ед. (+133%).

Также в топ-5 рейтинга марок вошли MAN — 41 ед. (+5%) и Volvo — 34 ед. (+42%).

Напомним, всего с начала 2022 года в Украине было зарегистрировано 5,9 тыс. новых коммерческих автомобилей, что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

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