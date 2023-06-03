Украинцы купили почти 6 тыс. новых авто в мае: где регистрировали больше всего — Finance.ua

Украинцы купили почти 6 тыс. новых авто в мае: где регистрировали больше всего Сегодня 21:34 — Личные финансы

Украинцы купили почти 6 тыс. новых авто в мае: где регистрировали больше всего

В мае украинцы приобрели 5,8 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 53,5% больше, чем в мае 2022 года и на 13,8% больше, чем в апреле-2023

Об этом свидетельствуют данные экспертов Института исследований авторынка.

Тренд роста продаж новых легковых автомобилей в Украине продолжается. До начала полномасштабного вторжения ежемесячно продавали около 10 тысяч автомобилей, то есть рынок новых автомобилей сегодня составляет уже около 60% от этого показателя.

В целом с января по май 2023 года украинцы впервые зарегистрировали 22,9 тысячи новых легковых автомобилей, что на 48,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Динамика продаж новых легковых автомобилей в Украине, май 2022 — май 2023, eauto.org.ua

Большинство новых легковых автомобилей в мае (87,9%, 5 118 штук) были импортированы из-за рубежа. Доля легковушек, изготовленных в Украине методом крупноузловой сборки, составила 12,1% (703 шт.).

Больше всего новых автомобилей в течение прошлого месяца зарегистрировали в Киеве (2 196 шт.) и Киевской области (693 шт.) — вместе это почти половина (49,6%) от общего количества впервые зарегистрированных новых легковушек в мае.

Также в последний месяц весны их активно регистрировали в Днепропетровской (505 шт.), Одесской (396 шт.) и Львовской (320 шт.) областях.

Продажа новых легковых автомобилей по регионам Украины, май 2023 года., eauto.org.ua

Меньше всего новых машин впервые зарегистрировали в Луганской (4 шт.), Донецкой (9 шт.), Херсонской (21 шт.), Черниговской (45 шт.) и Николаевской (51 шт.) областях.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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