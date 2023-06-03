Украинцы купили почти 6 тыс. новых авто в мае: где регистрировали больше всего — Finance.ua
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Украинцы купили почти 6 тыс. новых авто в мае: где регистрировали больше всего

Личные финансы
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Украинцы купили почти 6 тыс. новых авто в мае: где регистрировали больше всего
Украинцы купили почти 6 тыс. новых авто в мае: где регистрировали больше всего
В мае украинцы приобрели 5,8 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 53,5% больше, чем в мае 2022 года и на 13,8% больше, чем в апреле-2023
Об этом свидетельствуют данные экспертов Института исследований авторынка.
Тренд роста продаж новых легковых автомобилей в Украине продолжается. До начала полномасштабного вторжения ежемесячно продавали около 10 тысяч автомобилей, то есть рынок новых автомобилей сегодня составляет уже около 60% от этого показателя.
В целом с января по май 2023 года украинцы впервые зарегистрировали 22,9 тысячи новых легковых автомобилей, что на 48,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Динамика продаж новых легковых автомобилей в Украине, май 2022 — май 2023
Динамика продаж новых легковых автомобилей в Украине, май 2022 — май 2023, eauto.org.ua
Большинство новых легковых автомобилей в мае (87,9%, 5 118 штук) были импортированы из-за рубежа. Доля легковушек, изготовленных в Украине методом крупноузловой сборки, составила 12,1% (703 шт.).
Больше всего новых автомобилей в течение прошлого месяца зарегистрировали в Киеве (2 196 шт.) и Киевской области (693 шт.) — вместе это почти половина (49,6%) от общего количества впервые зарегистрированных новых легковушек в мае.
Также в последний месяц весны их активно регистрировали в Днепропетровской (505 шт.), Одесской (396 шт.) и Львовской (320 шт.) областях.
Продажа новых легковых автомобилей по регионам Украины, май 2023 года.
Продажа новых легковых автомобилей по регионам Украины, май 2023 года., eauto.org.ua
Меньше всего новых машин впервые зарегистрировали в Луганской (4 шт.), Донецкой (9 шт.), Херсонской (21 шт.), Черниговской (45 шт.) и Николаевской (51 шт.) областях.

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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