Украинцы купили почти 6 тыс. новых авто в мае: где регистрировали больше всего — Finance.ua

Украинцы купили почти 6 тыс. новых авто в мае: где регистрировали больше всего
В мае украинцы приобрели 5,8 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 53,5% больше, чем в мае 2022 года и на 13,8% больше, чем в апреле-2023
Об этом свидетельствуют данные экспертов Института исследований авторынка.
Тренд роста продаж новых легковых автомобилей в Украине продолжается. До начала полномасштабного вторжения ежемесячно продавали около 10 тысяч автомобилей, то есть рынок новых автомобилей сегодня составляет уже около 60% от этого показателя.
В целом с января по май 2023 года украинцы впервые зарегистрировали 22,9 тысячи новых легковых автомобилей, что на 48,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Большинство новых легковых автомобилей в мае (87,9%, 5 118 штук) были импортированы из-за рубежа. Доля легковушек, изготовленных в Украине методом крупноузловой сборки, составила 12,1% (703 шт.).
Больше всего новых автомобилей в течение прошлого месяца зарегистрировали в Киеве (2 196 шт.) и Киевской области (693 шт.) — вместе это почти половина (49,6%) от общего количества впервые зарегистрированных новых легковушек в мае.
Также в последний месяц весны их активно регистрировали в Днепропетровской (505 шт.), Одесской (396 шт.) и Львовской (320 шт.) областях.
Меньше всего новых машин впервые зарегистрировали в Луганской (4 шт.), Донецкой (9 шт.), Херсонской (21 шт.), Черниговской (45 шт.) и Николаевской (51 шт.) областях.
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