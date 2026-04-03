Украинцы купили более $1 млрд в марте

Спрос на наличную валюту вырос в марте
В марте 2026 года чистая покупка иностранной валюты населением выросла в 1,9 раза и составила 1,019 млрд долларов в эквиваленте.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Объемы покупки и продажи валюты в марте

Объем покупки безналичной валюты в марте составил 438 млн долларов, в то время как продажа — 387 млн ​​долларов.
Основной объем операций пришелся на наличный сегмент, Дані: НБУ
Объемы покупки и продажи наличной валюты в марте выросли и составили 2,392 млрд долларов и 1,424 млрд долларов соответственно. Так, чистая покупка наличной валюты населением в прошлом месяце составила 968 млн долларов.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в марте текущего года чистая продажа валюты Нацбанком составила 4,767 млрд долларов, что на 59% больше объема чистой продажи в феврале (2,990 млрд долларов), и является самым большим показателем с декабря 2024 года. В марте НБУ не покупал валюту, в то время как продал 4,767 млрд долларов.
В январе-феврале 2026 года банки ввезли в Украину наличную иностранную валюту на сумму 1,7 млрд долларов в эквиваленте. Перевозкой валюты занимались семь банков. Объем ввоза наличной иностранной валюты в январе 2026 года в Украину составляет 808 млн долл. США в эквиваленте, феврале 2026 года — 914 млн долл. в эквиваленте. То есть за первые два месяца в Украину ввезли наличные деньги в эквиваленте 1,722 млрд долларов.
