Украинцы из-за границы переводят в страну больше валюты, чем до полномасштабной войны: названы причины — Finance.ua
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Украинцы из-за границы переводят в страну больше валюты, чем до полномасштабной войны: названы причины

Валюта
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Украинцы из-за границы переводят в страну больше валюты, чем до полномасштабной войны: названы причины
Украинцы из-за границы переводят в страну больше валюты, чем до полномасштабной войны: названы причины
Объем валютных переводов в Украину из-за границы во время полномасштабной войны превысил предыдущие показатели. Это связано с переводами беженок, которые нашли работу за границей, а также с валютными махинациями.
Об этом в своем Telegram-канале написал член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
За последний месяц показатели переводов превысили показатели до полномасштабной войны. А в среднем за 5 месяцев — аналогичные показатели 2020-го.
Украинцы из-за границы переводят в страну больше валюты, чем до полномасштабной войны: названы причины
«Достаточно неожиданно. По данным НБУ, объем денежных переводов в Украине последний месяц превысил довоенный уровень первых месяцев года. В среднем за 5 месяцев 2022 года превысил уровень пандемийного 2020 года. Это при том, что у нас до сих пор существует запрет на выезд для мужчин. Связывают с активным трудоустройством украинских переселенцев за границей. Или с определенными валютными махинациями...» — пишет Железняк.

Узнать курс валют

Отметим, решение ограничить банковский курс доллара (уже отменено), а также разница в курсах в Украине и в ближайших странах ЕС, возможность обменивать гривни на евро за границей, привели к появлению валютных схем и заработкам на курсовой разнице.
По материалам:
Обозреватель
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