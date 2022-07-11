Украинцы из-за границы переводят в страну больше валюты, чем до полномасштабной войны: названы причины — Finance.ua

Украинцы из-за границы переводят в страну больше валюты, чем до полномасштабной войны: названы причины Сегодня 13:32 — Валюта

Украинцы из-за границы переводят в страну больше валюты, чем до полномасштабной войны: названы причины

Объем валютных переводов в Украину из-за границы во время полномасштабной войны превысил предыдущие показатели. Это связано с переводами беженок, которые нашли работу за границей, а также с валютными махинациями.

Об этом в своем Telegram-канале написал член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

За последний месяц показатели переводов превысили показатели до полномасштабной войны. А в среднем за 5 месяцев — аналогичные показатели 2020-го.

«Достаточно неожиданно. По данным НБУ, объем денежных переводов в Украине последний месяц превысил довоенный уровень первых месяцев года. В среднем за 5 месяцев 2022 года превысил уровень пандемийного 2020 года. Это при том, что у нас до сих пор существует запрет на выезд для мужчин. Связывают с активным трудоустройством украинских переселенцев за границей. Или с определенными валютными махинациями...» — пишет Железняк.

Отметим, решение ограничить банковский курс доллара (уже отменено), а также разница в курсах в Украине и в ближайших странах ЕС, возможность обменивать гривни на евро за границей, привели к появлению валютных схем и заработкам на курсовой разнице.

Обозреватель По материалам:

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