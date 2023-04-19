Украинцы игнорируют Центры занятости: какова ситуация с безработицей в апреле — Finance.ua
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Украинцы игнорируют Центры занятости: какова ситуация с безработицей в апреле

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В Украине количество украинцев, у которых нет работы, продолжает снижаться с июня прошлого на фоне войны. Так, в апреле уже насчитывается 137,3 тысячи официально зарегистрированных безработных.
Такие данные привел народный депутат, заместитель председателя Налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Детали статистики

Как отметил представитель комитета, в апреле текущего года официальное количество зарегистрированных безработных снизилось на 12,7 тысяч человек по сравнению с мартом, когда было зарегистрировано 150 тысяч.
По его словам, показатель в очередной раз обновил рекорд за историю наблюдений в Украине, он в два раза меньше, чем было год назад в марте, когда было зарегистрировано 286,9 тыс. человек.
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«Напомню, это исключительно статистика, которая падает из-за сокращения времени выплат и, откровенно, несовершенства законодательства (в том числе что касается отчетности по ЕСВ)», — написал нардеп.
Политик отметил, что 72% зарегистрированных официальных безработных составляют женщины. Нагрузка на одно свободное рабочее место (вакантную должность) упала вдвое.
Украинцы игнорируют Центры занятости: какова ситуация с безработицей в апреле

Причины снижения официальной безработицы

Ранее нардеп заявлял, что статистика безработицы искажена за счет низкого количества желающих становиться на учет в Центры занятости, хотя в мае прошлого года были введены изменения об упрощении регистрации.
Причины — сокращение периода выплат и несовершенство законодательства (в том числе что касается отчетности по ЕСВ). Выплаты по безработице производятся только 90 дней, а мужчины обязаны перед регистрацией по безработице предоставить документы из военкомата.
Также официальные безработные теперь привлекаются в «Армию восстановления страны». Теперь, чтобы получить те же выплаты, нужно разбирать завалы после вражеских обстрелов, рыть окопы, колоть дрова.
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По материалам:
Novyny.live
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