Украинцы игнорируют Центры занятости: какова ситуация с безработицей в апреле — Finance.ua

Украинцы игнорируют Центры занятости: какова ситуация с безработицей в апреле Сегодня 15:48

В Украине количество украинцев, у которых нет работы, продолжает снижаться с июня прошлого на фоне войны. Так, в апреле уже насчитывается 137,3 тысячи официально зарегистрированных безработных.

Такие данные привел народный депутат, заместитель председателя Налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Детали статистики

Как отметил представитель комитета, в апреле текущего года официальное количество зарегистрированных безработных снизилось на 12,7 тысяч человек по сравнению с мартом, когда было зарегистрировано 150 тысяч.

По его словам, показатель в очередной раз обновил рекорд за историю наблюдений в Украине, он в два раза меньше, чем было год назад в марте, когда было зарегистрировано 286,9 тыс. человек.

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«Напомню, это исключительно статистика, которая падает из-за сокращения времени выплат и, откровенно, несовершенства законодательства (в том числе что касается отчетности по ЕСВ)», — написал нардеп.

Политик отметил, что 72% зарегистрированных официальных безработных составляют женщины. Нагрузка на одно свободное рабочее место (вакантную должность) упала вдвое.

Причины снижения официальной безработицы

Ранее нардеп заявлял, что статистика безработицы искажена за счет низкого количества желающих становиться на учет в Центры занятости, хотя в мае прошлого года были введены изменения об упрощении регистрации.

Причины — сокращение периода выплат и несовершенство законодательства (в том числе что касается отчетности по ЕСВ). Выплаты по безработице производятся только 90 дней, а мужчины обязаны перед регистрацией по безработице предоставить документы из военкомата.

Также официальные безработные теперь привлекаются в «Армию восстановления страны». Теперь, чтобы получить те же выплаты, нужно разбирать завалы после вражеских обстрелов, рыть окопы, колоть дрова.

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