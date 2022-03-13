Украинцы и иностранцы перевели в помощь ВСУ через monobank 50 млн грн — Finance.ua

Украинцы и иностранцы перевели в помощь ВСУ через monobank 50 млн грн

Сегодня 17:41 — Фондовый рынок

Украинцы и иностранцы за две недели перевели по ссылке monobank 50 млн грн в помощь украинской армии.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

«Почти 50 млн грн за две недели собрали мы по нашей ссылке https://uahelp.monobank.ua/ в помощь украинской армии с карты любого банка мира», — написал он в телеграмм в воскресенье.

По его данным, средства переслали люди из Украины и 94 стран, преимущественно из США, Великобритании и Германии.

Из общей суммы 44 млн грн прислали с карт и по почте 5 млн грн по реквизитам, сказал Гороховский.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью