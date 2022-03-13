Украинцы и иностранцы перевели в помощь ВСУ через monobank 50 млн грн — Finance.ua

Украинцы и иностранцы перевели в помощь ВСУ через monobank 50 млн грн
Сегодня 17:41 — Фондовый рынок
Украинцы и иностранцы за две недели перевели по ссылке monobank 50 млн грн в помощь украинской армии.
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
«Почти 50 млн грн за две недели собрали мы по нашей ссылке https://uahelp.monobank.ua/ в помощь украинской армии с карты любого банка мира», — написал он в телеграмм в воскресенье.
По его данным, средства переслали люди из Украины и 94 стран, преимущественно из США, Великобритании и Германии.
Из общей суммы 44 млн грн прислали с карт и по почте 5 млн грн по реквизитам, сказал Гороховский.
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