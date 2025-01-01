Украинцы и бизнес уплатили за год налогов на 1 трлн — Finance.ua

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Украинцы и бизнес уплатили за год налогов на 1 трлн

Казна и Политика
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Украинцы и бизнес уплатили за год налогов на 1 трлн
Украинцы и бизнес уплатили за год налогов на 1 трлн
За 2024 год и по состоянию на 30 декабря в общий фонд государственного бюджета поступило около 2,2 трлн грн налогов, сборов и обязательных платежей. В частности, от Государственной налоговой службы поступило более 1 трлн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Среди платежей от Налоговой:
  • 270,8 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
  • 267,8 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 425,0 млрд, возмещено — 157,2 млрд грн);
  • 233,6 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
  • 133,5 млрд грн — акцизный налог;
  • 51,8 млрд грн — рентная плата.
В то же время платежи от Государственной таможенной службы поступили в объеме около 600 млрд грн.
Также в течение 2024 года в общий фонд госбюджета поступило 453,6 млрд грн в виде грантовой международной помощи.
В целом, по оперативным данным, по итогам 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило более 3,1 трлн грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, 546,1 млрд грн поступило в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.
По материалам:
Мінфін України
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