Украинцы и бизнес уплатили за год налогов на 1 трлн — Finance.ua

Украинцы и бизнес уплатили за год налогов на 1 трлн Сегодня 14:13 — Казна и Политика

Украинцы и бизнес уплатили за год налогов на 1 трлн

За 2024 год и по состоянию на 30 декабря в общий фонд государственного бюджета поступило около 2,2 трлн грн налогов, сборов и обязательных платежей. В частности, от Государственной налоговой службы поступило более 1 трлн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Среди платежей от Налоговой:

270,8 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

267,8 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 425,0 млрд, возмещено — 157,2 млрд грн);

233,6 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;

133,5 млрд грн — акцизный налог;

51,8 млрд грн — рентная плата.

В то же время платежи от Государственной таможенной службы поступили в объеме около 600 млрд грн.

Также в течение 2024 года в общий фонд госбюджета поступило 453,6 млрд грн в виде грантовой международной помощи.

В целом, по оперативным данным, по итогам 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило более 3,1 трлн грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, 546,1 млрд грн поступило в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.

Мінфін України По материалам:

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