Украинцы хотят «сиесту» из-за жары и войны — петиция Сегодня 14:12 — Личные финансы

Украинцы хотят «сиесту» из-за жары и войны — петиция

В Украине предлагают ввести летнюю сиесту с 12:00 до 16:00, а также пересмотреть правила организации труда в условиях войны, сделав работу более безопасной и гибкой.

Среди инициатив — дистанционная работа после обстрелов, до 10 дней дополнительного оплачиваемого отпуска, гибкое начало рабочего дня и обязательный доступ работников к укрытиям.

повысить производительность труда и улучшить безопасность людей в условиях войны. В Украине зарегистрировано сразу несколько электронных петиций , авторы которых предлагают пересмотреть организацию труда в условиях летнего зноя и военного положения. По мнению авторов, такие изменения помогут не только сохранить здоровье работников, но ии улучшить безопасность людей в условиях войны.

«Сиеста» во время жары

Одна из петиций, зарегистрированная на сайте Кабинета Министров Украины, предлагает ввести в летний период временный перерыв в работе с 12:00 до 16:00. Именно в это время температура воздуха часто достигает максимальных значений, что затрудняет выполнение многих видов работ, особенно на открытом воздухе.

Автор обращения считает, что пауза на несколько часов позволит работникам избежать перегрева, уменьшить физическую нагрузку и одновременно сократить потребление электроэнергии в часы пикового использования кондиционеров и вентиляционного оборудования. После такого перерыва рабочий день мог бы продолжаться в более комфортное вечернее время.

Практика дневных перерывов в жаркий период не нова. Самым известным примером остается Испания, где традиционная «сиеста» исторически была частью повседневной жизни. Хотя сегодня крупные города все чаще работают без долгих обеденных перерывов, в небольших населенных пунктах многие магазины и заведения все еще могут закрываться примерно с 14:00 до 16:00 или даже до 17:00.

Подобные традиции есть и в других странах. В Италии известна практика riposo, когда в отдельных регионах, особенно на юге страны, предприятия делают долгие обеденные перерывы. В Греции в самые жаркие часы дня распространены так называемые «тихие часы», когда уровень активности значительно снижается. Аналогичные традиции частично сохранились в Португалии, Мексике и ряде стран Латинской Америки.

В Филиппинах послеобеденный отдых до сих пор практикуют в некоторых регионах, а в Китае популярной остается традиция короткого дневного сна после обеда, которую можно встретить даже в офисах. Впрочем, в большинстве государств такие перерывы не закреплены законом, а остаются культурной особенностью или внутренним решением отдельных работодателей.

Удаленная работа после обстрелов

Еще одна электронная петиция предлагает изменить трудовые правила с учетом условий полномасштабной войны. Автор отмечает, что миллионы украинцев регулярно переживают ночные воздушные тревоги, ракетные и дроновые атаки, из-за чего люди часто не могут нормально отдохнуть. Постоянныйя недосып, стресс и необходимость утром отправляться на работу негативно сказываются на здоровье, концентрации внимания и безопасности.

Именно поэтому предлагается сделать дистанционный формат работы приоритетным для тех работников, чьи должностные обязанности позволяют работать из дома без ущерба деятельности предприятия. Кроме того, после массированных обстрелов или длительных ночных тревог работникам хотят дать возможность временно переходить на дистанционную работу без дополнительных бюрократических процедур.

Отдельный пункт петиции предусматривает введение до 10 календарных дней дополнительного оплачиваемого отпуска в год во время военного положения. Автор считает, что такая возможность позволит людям частично восстановить физическое и психологическое состояние, предотвратить профессиональное выгорание и поддержать работоспособность в длительных условиях стресса.

Больше внимания к безопасности работников

Среди предложений также есть требование обязать работодателей обеспечить работников доступ к укрытиям, отвечающим установленным нормам безопасности. Если у предприятия нет собственного убежища, предлагается заключать договоры на использование ближайших укрытий, чтобы работники могли быстро перейти туда во время сигнала воздушной тревоги.

Гибкое начало рабочего дня

Еще одна инициатива касается возможности позже начинать рабочий день после бессонных ночей из-за воздушных тревог или массированных атак. По мнению автора петиции, это позволит работникам хотя бы частично компенсировать недостаток сна, снизить риск ошибок, ДТП и производственных травм, связанных с переутомлением.

Также предлагается внедрить механизмы государственной поддержки компаний, которые инвестируют в безопасные условия труда, переводят сотрудников на дистанционный формат работы и адаптируют рабочие процессы к условиям военного времени. По мнению автора обращения, такие стимулы могут помочь бизнесу быстрее внедрять современные форматы организации труда и одновременно обеспечивать более высокий уровень безопасности для персонала.

Обозреватель По материалам:

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