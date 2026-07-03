Украинцы готовятся к долгой войне, но не спешат выезжать за границу — исследование
16
Доля украинцев, рассматривающих возможность выезда за границу для получения временной защиты, сократилась с 41% в 2024 году до 33% в 2026 году.
Об этом свидетельствуют результаты исследования миграционных настроений, проведенных компанией Gradus. Данные были представлены на Ukraine Recovery Conference 2026.
Указывается, что миграционные намерения в значительной степени зависят от предыдущего опыта. Чаще всего о повторном выезде задумываются украинцы, которые уже находились за границей во время войны и вернулись в Украину. Среди них такое намерение выразили 45% опрошенных.
Самый низкий уровень готовности к миграции зафиксирован среди граждан, с самого начала полномасштабного вторжения не покидавших место своего постоянного проживания.
Главные факторы миграции
Основным мотивом возможного выезда из Украины остается безопасность.
При этом растет значение факторов, связанных с качеством жизни. Если в 2024 году этот фактор называли важным 62% респондентов, то сейчас его значимость выросла до 66%.
Среди основных причин потенциальной миграции опрошенные называют финансовые затруднения. Важность этого фактора выросла с 53% до 59%.
Также увеличилось влияние социального окружения. Доля респондентов, для которых важным фактором является выезд друзей, родственников или близких за границу, выросла с 31 до 38%.
Исследование показало, что на решение возможного переезда существенно влияет наличие детей и их возраст.
Самый высокий уровень миграционных настроений зафиксирован среди родителей детей от 4 до 6 лет, а также от 13 до 17 лет.
Как отмечают авторы исследования, такие настроения связаны, прежде всего, с желанием обеспечить детям стабильные условия для обучения перед началом школы или вступлением в высшие образования.
Что держит людей в Украине
Решение оставаться в Украине все чаще основывается на практических соображениях.
Важнейшими факторами, удерживающими людей от выезда, стали качество жизни (66%) и социальная сплоченность (65%).
Для женщин важнее возможность обеспечить надлежащие условия для семьи и наличие собственного жилья. Этот фактор назвали важным 68% женщин против 64% мужчин.
Социальные связи и проукраинское окружение больше всего влияют на людей от 25 до 34 лет и от 45 до 54 лет.
В то же время, патриотические мотивы остаются наименее значимым фактором среди основных причин, побуждающих оставаться в Украине. Их важными назвали 52% опрошенных.
Украинцы критически оценивают ситуацию в стране
Почти половина респондентов (45%) полагают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.
Положительно оценивают текущий вектор развития страны в 36% опрошенных.
Среди основных внутренних проблем украинцы называют войну (88%) и коррупцию в государственных институтах (74%).
Большинство ожидает долгой войны
Прогнозы по завершению войны становятся все более долгосрочными. Большинство опрошенных (43%) склоняются к мнению, что активные боевые действия продлятся еще много лет, а еще 34% вообще не могут определиться со сроками.
На фоне такой неопределенности внутри общества растет прагматичный запрос на дипломатию: 57% респондентов поддерживают поиск компромисса для завершения боевых действий. Более того, 66% украинцев в общем-то одобряют идею переговоров, а 67% считают именно переговорный сценарий наиболее реалистичным путем к миру.