Украинцы готовятся к долгой войне, но не спешат выезжать за границу — исследование Сегодня 16:12

Украинцы готовятся к долгой войне, но не спешат выезжать за границу — исследование

Доля украинцев, рассматривающих возможность выезда за границу для получения временной защиты, сократилась с 41% в 2024 году до 33% в 2026 году.

Об этом свидетельствуют результаты исследования миграционных настроений, проведенных компанией Gradus. Данные были представлены на Ukraine Recovery Conference 2026.

Указывается, что миграционные намерения в значительной степени зависят от предыдущего опыта. Чаще всего о повторном выезде задумываются украинцы, которые уже находились за границей во время войны и вернулись в Украину. Среди них такое намерение выразили 45% опрошенных.

Самый низкий уровень готовности к миграции зафиксирован среди граждан, с самого начала полномасштабного вторжения не покидавших место своего постоянного проживания.

Доля украинцев, рассматривающих возможность выезда за границу, сократилась

Главные факторы миграции

Основным мотивом возможного выезда из Украины остается безопасность.

При этом растет значение факторов, связанных с качеством жизни. Если в 2024 году этот фактор называли важным 62% респондентов, то сейчас его значимость выросла до 66%.

Среди основных причин потенциальной миграции опрошенные называют финансовые затруднения. Важность этого фактора выросла с 53% до 59%.

Также увеличилось влияние социального окружения. Доля респондентов, для которых важным фактором является выезд друзей, родственников или близких за границу, выросла с 31 до 38%.

Основным мотивом возможного выезда из Украины остается безопасность

Исследование показало, что на решение возможного переезда существенно влияет наличие детей и их возраст.

Самый высокий уровень миграционных настроений зафиксирован среди родителей детей от 4 до 6 лет, а также от 13 до 17 лет.

Как отмечают авторы исследования, такие настроения связаны, прежде всего, с желанием обеспечить детям стабильные условия для обучения перед началом школы или вступлением в высшие образования.

Что держит людей в Украине

Решение оставаться в Украине все чаще основывается на практических соображениях.

Важнейшими факторами, удерживающими людей от выезда, стали качество жизни (66%) и социальная сплоченность (65%).

Для женщин важнее возможность обеспечить надлежащие условия для семьи и наличие собственного жилья. Этот фактор назвали важным 68% женщин против 64% мужчин.

Социальные связи и проукраинское окружение больше всего влияют на людей от 25 до 34 лет и от 45 до 54 лет.

В то же время, патриотические мотивы остаются наименее значимым фактором среди основных причин, побуждающих оставаться в Украине. Их важными назвали 52% опрошенных.

Украинцы критически оценивают ситуацию в стране

Почти половина респондентов (45%) полагают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.

Положительно оценивают текущий вектор развития страны в 36% опрошенных.

Среди основных внутренних проблем украинцы называют войну (88%) и коррупцию в государственных институтах (74%).

Большинство ожидает долгой войны

Прогнозы по завершению войны становятся все более долгосрочными. Большинство опрошенных (43%) склоняются к мнению, что активные боевые действия продлятся еще много лет, а еще 34% вообще не могут определиться со сроками.

На фоне такой неопределенности внутри общества растет прагматичный запрос на дипломатию: 57% респондентов поддерживают поиск компромисса для завершения боевых действий. Более того, 66% украинцев в общем-то одобряют идею переговоров, а 67% считают именно переговорный сценарий наиболее реалистичным путем к миру.

Внутри общества растет прагматичный запрос на дипломатию

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