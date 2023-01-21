Украинцы экономят: средний чек покупок (инфографика) — Finance.ua

Украинцы экономят: средний чек покупок (инфографика) Сегодня 08:00 — Личные финансы

В Украине на фоне войны граждане вынуждены экономить на всем. Большинство потребителей выбирают магазины с низкими ценами.

Об этом свидетельствуют исследования NielsenIQ Ukraine и RAU, пишет economics.novyny.live.

Как изменились потребительские настроения

По данным исследования, 59% респондентов теперь покупают в продуктовых магазинах исключительно самое необходимое, чтобы как можно сильнее снизить затраты.

Так, 41% потребителей выбирают магазины с низкими ценами, а 40% целенаправленно ищут и покупают только акционные товары. Более тщательно обращать внимание на цены потребители вынуждены из-за высокого уровня продуктовой инфляции. Покупатели говорят, чем руководствуются сейчас:

скидки — 77% респондентов;

накопление баллов — 64%;

мгновенный подарок — 22%;

розыгрыш — 13%.

Средний чек покупок

Аналитики сообщают, что в стране продолжает расти «средний чек», что связано с потребительской инфляцией. Так, самый большой «средний чек» в конце прошлого года фиксировался в Одессе — 281 грн (на 16,5% больше по сравнению с предыдущим годом).

В регионах ситуация следующая:

Киев — средний чек составил 273 грн (+35,8%)

Винница — 247 грн (+30,5%);

Житомир — 244 грн (+33,1%),

Харьков — 228 грн (+22,7%);

Львов — 221 грн (+23,6%).

При этом большая часть бизнеса (72%) прогнозирует рост цен на 21-30%.

НВ По материалам:

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