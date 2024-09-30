Украинцы должны платить за обслуживание труб — эксперт Сегодня 20:35 — Личные финансы

Украинцы должны платить за обслуживание труб — эксперт

Украинцы должны платить за обслуживание труб, даже если не используют отопление в батареях.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказала эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кристина Ненно.

«Если вы не используете отопление в батареях, то передаете показатели счетчика по нулям. Однако тогда, к сожалению, согласно действующему законодательству, вы должны оплатить обслуживание труб», — сказала Ненно.

Эксперт объяснила, что такие счета выставляет «Еврореконструкция», поскольку имеет судебную практику. Стоимость может составлять 10 гривен, 150 грн, а может и 1500 тысяч гривен. Это зависит от типа дома.

«Вы платите не за „личную“ батарею, а за места общего пользования: подъезд, подвал, крышу, если там есть отопление. С „Еврореконструкцией“ так (сложно доказать меньшую стоимость. — Ред.) а с „Теплоэнерго“ немного проще» , — добавила Ненно.

УНІАН По материалам:

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