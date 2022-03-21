Украинцы будут продолжать получать пособие по безработице, несмотря на военное положение — Finance.ua

Украинцы будут продолжать получать пособие по безработице, несмотря на военное положение

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Украинцы будут продолжать получать пособие по безработице, несмотря на военное положение

Кабинет Министров Украины принял постановление, которым определил порядок регистрации безработных, начисление и выплату пособия по безработице во время войны.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Что это значит. Граждане могут составить заявление о предоставлении статуса безработного, назначении пособия или прекращении регистрации с помощью портала или мобильного приложения «Дія» и электронных сервисов Государственной службы занятости.

«Война привела к закрытию ряда предприятий и остановке работы бизнеса. Это спровоцировало волну безработицы, усилившуюся массовым перемещением людей в западные регионы государства. Поэтому одна из приоритетных задач — обеспечение работой всех желающих работать. Для этого центры занятости в тылу переводятся в режим усиленной работы, чтобы проработать обращение людей и предложить им приемлемые варианты трудоустройства, в которых нуждается государство во время войны. Пособие по безработице будет выплачиваться после регистрации через портал или приложение „Дія“ или электронные сервисы службы занятости. Это значительно упростит процедуру и позволит охватить государственной поддержкой больше безработных украинцев», — отметил заместитель министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра.

Где невозможно выплатить пособие. В областях, где центры занятости не могут обеспечить финансирование пособия, перечисление средств будет осуществляться АО Ощадбанк на банковский счет заявителя или путем перевода через международную платежную систему My Transfer.

Постановление правительства также предусматривает прекращение регистрации безработного в центре занятости в случае его отказа от выполнения общественно полезных работ. Поэтому нетрудоустроенные украинцы, получающие государственную помощь, обязаны участвовать в таких работах по требованию военного командования или органов местного самоуправления.

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