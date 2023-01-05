Украинцы будут получать по две пенсии: как это и когда может заработать — Шмыгаль Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Одним из приоритетов работы правительства на 2023 год станет введение обязательного пенсионного накопления. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Украина уже много лет испытывает проблему с наполнением Пенсионного фонда. Трудоспособного населения становится меньше, количество пенсионеров увеличивается. Война сделала ситуацию критической», — подчеркнул глава Кабмина.

По словам Шмыгаля, реформа заключается в том, что все трудоустроенные украинцы будут иметь свои пенсионные накопительные счета.

«Средства будут идти туда из трех источников: взнос работодателей, взнос государства на паритетных с работодателем началах и добровольные взносы граждан. Таким образом, мы реализуем на практике право каждого украинца на достойную пенсию», — сказал премьер.

Добавим, что реформа не коснется тех, кто уже получает пенсию. Чтобы получить вторую пенсию, необходимо самостоятельно накопить ее.

Как будет пополняться личный накопительный пенсионный счет

из государственного бюджета;

работодателем;

работником.

Пенсионная реформа в Украине

Кабинет Министров планировал в 2021 году начать введение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере 50 млрд дол.

В июле 2021 г. правительство утвердило Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку как орган лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

В сентябре 2022 года Шмыгаль отметил, что он уверен в принятии в ближайшее время законодательства о введении в Украине накопительной пенсионной системы. При этом в ноябре 2022 года Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта о введении накопительной пенсионной системы на неопределенный срок.

Економічна Правда По материалам:

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