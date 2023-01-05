Украинцы будут получать по две пенсии: как это и когда может заработать — Шмыгаль — Finance.ua
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Украинцы будут получать по две пенсии: как это и когда может заработать — Шмыгаль

Казна и Политика
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Одним из приоритетов работы правительства на 2023 год станет введение обязательного пенсионного накопления. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Украина уже много лет испытывает проблему с наполнением Пенсионного фонда. Трудоспособного населения становится меньше, количество пенсионеров увеличивается. Война сделала ситуацию критической», — подчеркнул глава Кабмина.
По словам Шмыгаля, реформа заключается в том, что все трудоустроенные украинцы будут иметь свои пенсионные накопительные счета.
«Средства будут идти туда из трех источников: взнос работодателей, взнос государства на паритетных с работодателем началах и добровольные взносы граждан. Таким образом, мы реализуем на практике право каждого украинца на достойную пенсию», — сказал премьер.
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Добавим, что реформа не коснется тех, кто уже получает пенсию. Чтобы получить вторую пенсию, необходимо самостоятельно накопить ее.
Как будет пополняться личный накопительный пенсионный счет
  • из государственного бюджета;
  • работодателем;
  • работником.
Пенсионная реформа в Украине
Кабинет Министров планировал в 2021 году начать введение в Украине накопительной пенсионной системы.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере 50 млрд дол.
В июле 2021 г. правительство утвердило Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку как орган лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.
В сентябре 2022 года Шмыгаль отметил, что он уверен в принятии в ближайшее время законодательства о введении в Украине накопительной пенсионной системы. При этом в ноябре 2022 года Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта о введении накопительной пенсионной системы на неопределенный срок.
По материалам:
Економічна Правда
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