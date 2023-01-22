Украинцы активно устанавливают ГБО на авто: самые популярные модели 2022 года — Finance.ua
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Украинцы активно устанавливают ГБО на авто: самые популярные модели 2022 года

Личные финансы
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Украинцы активно устанавливают ГБО на авто: самые популярные модели 2022 года
Украинцы активно устанавливают ГБО на авто: самые популярные модели 2022 года
В 2022 году украинцы активно устанавливали на свои автомобили ГБО. На фоне дефицита горючего газовое оборудование за прошлый год было установлено на 21,7 тыс. авто. Тенденция практически сохранилась — в 2021 году таких машин было 30 тысяч.
Об этом сообщают аналитики Auto.ria.
Самые популярные бренды и модели авто, на которых устанавливают ГБО:
  • лидерство среди брендов заняла японская Toyota благодаря конструкции своих авто;
  • второе место за ВАЗ, которых много в Украине. Однако бензин для них не дешевле, чем у других моделей;
  • тройку лидеров замыкают немецкие Volkswagen — все из-за популярности таких автомобилей в Украине. Их недорого завезти, как и сэкономить на топливе;
  • четвертое место — за Hyundai;
  • американский Ford рейтинг замыкает.
Что касается конкретных моделей, то лидером оказались Daewoo Lanos — 767 автомобилей. Второе место по Skoda Octavia — 661 авто. Тройку лидеров замыкает кроссовер Mitsubishi Outlander — 569 автомобилей.

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По материалам:
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