Украинцев в возрасте с 25 до 60 лет автоматически внесут в реестр «Оберег»: о ком идет речь — Finance.ua

Украинцев в возрасте с 25 до 60 лет автоматически внесут в реестр «Оберег»: о ком идет речь Сегодня 16:43

Украинцев в возрасте с 25 до 60 лет автоматически внесут в реестр «Оберег»: о ком идет речь

Мужчин в возрасте с 25 до 60 лет будут автоматически вносить в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». Речь идет о тех категориях украинцев, которые обращались в паспортные сервисы за рубежом до 24 апреля 2024 года, и не только.

Какие категории мужчин будут автоматически вносить в реестр «Оберег»

В постановлении Кабмина № 163 говорится, что изменения вносятся в:

порядок оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов;

порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах.

Постановление Кабмина определяет, что теперь мужчины в возрасте с 25 до 60 лет, которые обратились в паспортные сервисы за границей до 24 апреля 2024 года для оформления паспорта гражданина Украины или загранпаспорта и не получили их, автоматически будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Данные об этом Минобороны будет передавать Государственная миграционная служба.

Миграционная служба будет передавать следующие сведения:

оцифрованный образ лица;

фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);

дата рождения;

место рождения;

пол;

место жительства и местонахождение;

реквизиты паспорта гражданина Украины или документа, дающего право гражданину Украины на выезд за границу (серия и/или номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия);

сведения о гражданстве;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставление на постоянное проживание за границей или возвращение в Украину.

В « Судебно-юридической газете » объяснили, что на основании этой информации Минобороны сможет ставить военнообязанных мужчин на учет. Кроме того, также смогут сформировать военно-учетный документ в электронной форме.

В постановлении Кабмина говорится, что постановка на воинский учет граждан Украины в возрасте от 25 до 60 лет осуществляется ТЦК по зарегистрированному или задекларированному месту жительства. Если место жительства не зарегистрировано или не задекларировано, тогда ТЦК будет брать на учет по месту, определенному Генштабом ВСУ.

Кроме того, постановка на воинский учет таких категорий мужчин проводится без направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра.

Своим постановлением Кабмин также внес изменения в порядок внесения сведений в «Оберег» и граждан мужского пола от 16 лет. Так, данные о юноше от 17 до 25 лет, в том числе и тех, которые находящиеся за рубежом, также автоматически будут вноситься в реестр «Оберег». Данные о них Минобороны будут получать от:

Единого государственного демографического реестра,

ведомственной информационной системы Государственной миграционной службы,

других информационных систем, реестров и баз (банков) данных, среди которых реестры МВД, Минюста, Государственной налоговой службы, Пограничной службы, МОН, Пенсионного фонда и других.

Кроме того, в реестре «Оберег» будут также автоматически обновляться данные об установлении или изменении группы инвалидности.

Телеканал 24 По материалам:

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