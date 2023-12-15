Украинцев просят экономить электроэнергию из-за срабатывания ресурсов водохранилищ — Finance.ua

Украинцев просят экономить электроэнергию из-за срабатывания ресурсов водохранилищ
Генеральный директор ЧАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота призвал украинских потребителей к экономии электроэнергии из-за срабатывания гидроэлектростанциями запасов воды в водохранилищах.
Об этом он заявил в эфире национального телемарафона «Единые новости».
«В ноябре-декабре в энергосистеме был зафиксирован рекордно высокий за этот отопительный сезон уровень потребления. Гидроэнергетика покрывает дефицит мощности, однако, к сожалению, это приводит к износу водохранилищ», — сказал Сирота.
По его словам, «Укргидроэнерго» выполнило соответствующие распоряжения президента Владимира Зеленского и Кабинета министров, введя в осенне-зимний период 2023—2024 годов 83 гидроагрегата и обеспечив таким образом энергосистему Украины 4640 МВт мощностей.
Компания выполняет возложенные на нее ПСО (положения о специальных обязательствах — ред.) для покрытия разницы в тарифе на электроэнергию для населения, уплатив за 10 месяцев 19,8 млрд грн.
В то же время, он призвал украинцев быть сознательными и потреблять электроэнергию ответственно.
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