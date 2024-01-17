Украинцев призвали вовремя платить за электроэнергию: это вклад в энергобезопасность — Finance.ua

Украинцев призвали вовремя платить за электроэнергию: это вклад в энергобезопасность Сегодня 21:36 — Личные финансы

Каждый своевременно уплаченный платеж за электрическую энергию — это вклад в восстановление поврежденной войной энергетической инфраструктуры, стабильность энергосистемы и энергетическую безопасность Украины.

Об этом сообщает СЕО группы Tolk Владимир Крупко.

«Вопрос неплатежей со стороны населения обострился с началом военных действий на территории всей Украины. К примеру, с 1 февраля 2022 года по сравнению с 1 января 2024 года в Закарпатской области задолженность за электроэнергию выросла с 26 млн до 86 млн грн. Фактически война прибавила 60 млн долга», — сказал он.

Он также констатирует, что накопление долгов было обусловлено именно введением моратория со стороны Правительства на запрет отключения от коммунальных услуг. «То есть, к сожалению, подавляющее большинство потребителей восприняли это Постановление не как возможность как-то выжить в это злое время, а именно как призыв, что „платить не надо“», — указывает Крупко. По его словам, в Волынской области (являющейся тоже регионом деятельности группы) втрое возросла просроченная задолженность — с 4 млн до 12 млн гривен. Крупно отмечает, что недавнее решение Кабмина об отмене моратория на отключение от ЖКУ является сверхважным и сверхактуальным решением для рынка.

«Все средства, которые поступят дополнительно от злоупотребляющих до сих пор действующей нормой потребителей, пойдут на покрытие задолженности перед владельцами частных солнечных электростанций, за услуги оператора системы передачи, оператора системы распределения», — подытожил он.

Ранее мы писали, что Правительство решило отменить мораторий на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг населению из-за неуплаты. Это необходимо, чтобы обеспечить нормальное функционирование украинской энергосистемы. Также напомним, что НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем лицам в завладении электроэнергией «Укрэнерго» на 716 млн грн и легализации средств.

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