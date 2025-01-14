Украинцев предупреждают о фейке об индексации пенсий с 15 января — Finance.ua

Украинцев предупреждают о фейке об индексации пенсий с 15 января Сегодня 11:49 — Личные финансы

Украинцев предупреждают о фейке об индексации пенсий с 15 января

Пенсионный фонд Украины предупреждает граждан о распространении фейковой информации в сомнительных Telegram-каналах.

В сообщениях утверждается, что с 15 января 2025 года начнется индексация пенсий, для получения которой необходимо заполнить анкету.

Это неправда, и подобные заявления представляют собой манипуляцию, направленную на привлечение доверчивых пользователей к переходу по фишинговым ссылкам.

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В фонде отмечают, что индексация пенсий не требует заполнения анкет или каких-либо дополнительных обращений. Официальные решения о проведении индексации принимаются Кабинетом Министров, а информация об этом публикуется на официальных каналах Пенсионного фонда. Гражданам настоятельно рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и проверять новости на официальных ресурсах, таких как сайт Пенсионного фонда, социальные сети X, Facebook, WhatsApp и YouTube.

Очередная индексация пенсий в соответствии с законодательством намечена на 1 марта 2025 года. На это предусмотрено 44,7 млрд гривен. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в марте также начнется работа по запуску накопительной пенсионной системы для дальнейшей поддержки пенсионеров.

Кроме того, для граждан, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют необходимого трудового стажа, предусмотрена социальная пенсия по возрасту. Это форма государственной помощи, которая предоставляется при соблюдении определенных условий, как указано на портале «Дія».

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