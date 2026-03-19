Украинцев предупредили об очередях на границе с Польшей Сегодня 19:33

В четверг, 19 марта, на украинской границе более 100 автомобилей стоят в направлении Польши. Пробка образовалась в трех пунктах пропуска.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Скопление автотранспорта зафиксировано на выезде из Украины в пунктах пропуска:

«Грушев»;

«Краковец»;

«Шегини».

По состоянию на 13:00 пограничники фиксируют в очереди:

в «Грушеве» — 20 автомобилей;

в «Краковце» — 70 автомобилей;

в «Шегинях» — 30 автомобилей.

«На въезд в Украину скопление транспорта не зафиксировано», — отметили в ГПСУ.

В других пунктах пропуска Львовщины движение остается свободным в обоих направлениях. Очередей из автобусов как на въезд, так и на выезд пока нет.

Пункты пропуска «Грушев», «Краковец» и «Шегини» расположены во Львовской области и обеспечивают сообщение с Польшей. «Шегини» — единственный пеший переход на украинско-польской границе. «Шегини» и «Краковец» обычно наиболее загружены.

