Украинцев предупредили о временном закрытии крупнейшего пункта пропуска с Молдовой — Finance.ua

Украинцев предупредили о временном закрытии крупнейшего пункта пропуска с Молдовой 12.11.2024, 18:30 — Казна и Политика

Украинцев предупредили о временном закрытии крупнейшего пункта пропуска с Молдовой

В пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» на границе с Молдовой 13 ноября приостановят пропускные операции.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

По информации молдавских коллег, 13 ноября 2024 года с 14:00 по 19:00 запланировано проведение технических работ, из-за чего в пункте пропуска будет отключено электропитание.

«Просим граждан учесть эту информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения украинско-молдавской границы», — говорится в сообщении.

На границе между Украиной и Молдовой действуют несколько основных пунктов пропуска, которые обеспечивают как автомобильное, так и железнодорожное сообщение. Вот некоторые из них:

Основные автомобильные пункты пропуска:

Паланка — Маяки — Удобное — самый загруженный пункт пропуска, расположенный на трассе Одесса — Рени. Предназначен для автомобильного транспорта. Кучурган — Первомайск — важный пункт на юго-западе Одесской области, расположенный на трассе Одесса — Кишинев. Бричаны — Раздельная — расположен в Черновицкой области. Могилев-Подольский — Отач — расположен в Винницкой области, активно используется как для пассажирского, так и грузового транспорта. Рени — Джурджулешты — в южной части Одесской области соединяет Украину с портом Джурджулешты, важным молдавским транспортным узлом.

Железнодорожные пункты пропуска:

Кучурган — Новоселица — основной железнодорожный пункт пропуска между Одессой и Тирасполем. Могилев-Подольский — Отач — также используется для железнодорожного сообщения. Мамалыга — Ларга — обеспечивает сообщение между Украиной и западной частью Молдовы.

Дополнительные мелкие пункты пропуска

Существует также ряд более мелких пунктов пропуска, которые в большинстве своем обеспечивают движение жителей приграничных населенных пунктов.

Эти пункты работают в разном режиме в зависимости от категории транспорта, ограничений или текущих условий.

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