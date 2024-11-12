Украинцев предупредили о временном закрытии крупнейшего пункта пропуска с Молдовой — Finance.ua

Украинцев предупредили о временном закрытии крупнейшего пункта пропуска с Молдовой
В пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» на границе с Молдовой 13 ноября приостановят пропускные операции.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
По информации молдавских коллег, 13 ноября 2024 года с 14:00 по 19:00 запланировано проведение технических работ, из-за чего в пункте пропуска будет отключено электропитание.
«Просим граждан учесть эту информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения украинско-молдавской границы», — говорится в сообщении.
На границе между Украиной и Молдовой действуют несколько основных пунктов пропуска, которые обеспечивают как автомобильное, так и железнодорожное сообщение. Вот некоторые из них:
Основные автомобильные пункты пропуска:
- Паланка — Маяки — Удобное — самый загруженный пункт пропуска, расположенный на трассе Одесса — Рени. Предназначен для автомобильного транспорта.
- Кучурган — Первомайск — важный пункт на юго-западе Одесской области, расположенный на трассе Одесса — Кишинев.
- Бричаны — Раздельная — расположен в Черновицкой области.
- Могилев-Подольский — Отач — расположен в Винницкой области, активно используется как для пассажирского, так и грузового транспорта.
- Рени — Джурджулешты — в южной части Одесской области соединяет Украину с портом Джурджулешты, важным молдавским транспортным узлом.
Железнодорожные пункты пропуска:
- Кучурган — Новоселица — основной железнодорожный пункт пропуска между Одессой и Тирасполем.
- Могилев-Подольский — Отач — также используется для железнодорожного сообщения.
- Мамалыга — Ларга — обеспечивает сообщение между Украиной и западной частью Молдовы.
Дополнительные мелкие пункты пропуска
Существует также ряд более мелких пунктов пропуска, которые в большинстве своем обеспечивают движение жителей приграничных населенных пунктов.
Эти пункты работают в разном режиме в зависимости от категории транспорта, ограничений или текущих условий.
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