Украинцев предупредили о новых кибератаках и назвали дату — Finance.ua

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины СERT-RU предупредила о возможности новых кибератак на веб-сайты государственного сектора, банковского сектора, сектора обороны. Атаки запланированы на 22 февраля.
Как отметили СERT-UA, было обнаружено сообщение на сайте Raidforums по ссылке, содержащей угрозу проведения кибератак 22 февраля.
«В сообщении говорилось об аренде серверов для подготовки новых атак на веб-сайты государственного сектора, банковского сектора, сектора обороны. По этим уведомлением усматривается, что атаки должны произвести дефейс веб-ресурсов, размещаемых в зоне .ua.», — говорится в предупреждении.
Напомним, 15 февраля на Украину была совершена крупнейшая в истории кибератака.
В США сообщили, что к DDoS-атакам на украинские сайты государственных органов и банков причастны специальные службы Российской Федерации. А именно — Главное разведывательное управление генерального штаба Российской Федерации (ГРУ).