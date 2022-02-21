Украинцев предупредили о новых кибератаках и назвали дату — Finance.ua

Украинцев предупредили о новых кибератаках и назвали дату

Сегодня 19:33 — Финтех и Карты

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины СERT-RU предупредила о возможности новых кибератак на веб-сайты государственного сектора, банковского сектора, сектора обороны. Атаки запланированы на 22 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи

Как отметили СERT-UA, было обнаружено сообщение на сайте Raidforums по ссылке, содержащей угрозу проведения кибератак 22 февраля.

«В сообщении говорилось об аренде серверов для подготовки новых атак на веб-сайты государственного сектора, банковского сектора, сектора обороны. По этим уведомлением усматривается, что атаки должны произвести дефейс веб-ресурсов, размещаемых в зоне .ua.», — говорится в предупреждении.

Напомним, 15 февраля на Украину была совершена крупнейшая в истории кибератака.

В США сообщили, что к DDoS-атакам на украинские сайты государственных органов и банков причастны специальные службы Российской Федерации. А именно — Главное разведывательное управление генерального штаба Российской Федерации (ГРУ).

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