Украинцев предупредили о новых кибератаках и назвали дату — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Украинцев предупредили о новых кибератаках и назвали дату

Сегодня 19:33Финтех и Карты
779
Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины СERT-RU предупредила о возможности новых кибератак на веб-сайты государственного сектора, банковского сектора, сектора обороны. Атаки запланированы на 22 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.
Как отметили СERT-UA, было обнаружено сообщение на сайте Raidforums по ссылке, содержащей угрозу проведения кибератак 22 февраля.
«В сообщении говорилось об аренде серверов для подготовки новых атак на веб-сайты государственного сектора, банковского сектора, сектора обороны. По этим уведомлением усматривается, что атаки должны произвести дефейс веб-ресурсов, размещаемых в зоне .ua.», — говорится в предупреждении.
Напомним, 15 февраля на Украину была совершена крупнейшая в истории кибератака.
В США сообщили, что к DDoS-атакам на украинские сайты государственных органов и банков причастны специальные службы Российской Федерации. А именно — Главное разведывательное управление генерального штаба Российской Федерации (ГРУ).
По материалам: РБК-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.