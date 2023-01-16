Украинцев предупредили о фейковых выплатах от иностранных партнеров — Finance.ua
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Украинцев предупредили о фейковых выплатах от иностранных партнеров

Криминал
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Украинцев предупредили о фейковых выплатах от иностранных партнеров
Украинцев предупредили о фейковых выплатах от иностранных партнеров
В Украине активизировались мошенники, под видом иностранных партнеров предлагающие получить несуществующие виды помощи. Они используют фишинговые сайты, имитирующие популярные украинские банки.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
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«Для получения помощи мошенники предлагают перейти по ссылке и ввести данные для входа в онлайн-банкинг, которые в конце концов попадут к преступникам», — говорится в сообщении.
Чтобы не попасться на крючок мошенников, специалисты рекомендуют:
  • не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах;
  • в случае ошибочного ввода данных на мошенническом вебсайте — немедленно заблокировать платежную карту;
  • соблюдать правила финансовой и кибергигиены.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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