Украинцев предупредили о фейковых выплатах от иностранных партнеров — Finance.ua

Украинцев предупредили о фейковых выплатах от иностранных партнеров Сегодня 16:13 — Криминал

Украинцев предупредили о фейковых выплатах от иностранных партнеров

В Украине активизировались мошенники, под видом иностранных партнеров предлагающие получить несуществующие виды помощи. Они используют фишинговые сайты, имитирующие популярные украинские банки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«Для получения помощи мошенники предлагают перейти по ссылке и ввести данные для входа в онлайн-банкинг, которые в конце концов попадут к преступникам», — говорится в сообщении.

Чтобы не попасться на крючок мошенников, специалисты рекомендуют:

доверять только официальным ресурсам (например, официальному сайту Минсоцполитики и платформе єДопомога);

не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах;

в случае ошибочного ввода данных на мошенническом вебсайте — немедленно заблокировать платежную карту;

соблюдать правила финансовой и кибергигиены.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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