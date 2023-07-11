Украинцев из-за проверки счетчиков могут оштрафовать на десятки тысяч гривен — Finance.ua

Украинцев из-за проверки счетчиков могут оштрафовать на десятки тысяч гривен Сегодня 19:14 — Личные финансы

В Украине вернули обязательную проверку счетчиков. В некоторых случаях это может привести к штрафам в десятки тысяч гривен.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, иногда в результате поверки пострадать могут те украинцы, которые не пытались сфальсифицировать показания счетчика.

Адвокат Роман Симутин рассказал о случае , когда украинцу доначислили 60 тыс. грн из-за путаницы в пломбах. Украинец в 2007 году заменил свой счетчик, газовая служба составила акт. Однако через годы сняли счетчик на проверку и заявили о нарушении: мол, пломба установлена ​​позже самого счетчика. Доказать, что была произведена замена, не удалось. В результате доначисленную сумму приходится снимать через суд, заседание которого состоится в ближайшее время.

«В суде облгаз не заявил, что счетчик заменили в 2007 году, ответы на запросы о предоставлении актов замены счетчика в 2007 году не предоставил и вообще отрицал этот факт, сославшись, что в счетчик вмешивались и изменили пломбу. Только представьте себе цинизм! Знают, что люди обычно не хранят акты газовой службы десятилетиями», — объяснил юрист.

В этой ситуации важно не просто не вмешиваться в работу своего счетчика, но и хранить документы о любом вмешательстве в его работу до следующей проверки (которая может произойти через восемь лет). Иногда проверку производят чаще. Документами регламентируется период обязательной проверки счетчика, который зависит от его типа.

Цель проверки: убедиться, что счетчик работает правильно, а потребитель не вмешивался в его работу. Проблема заключается в том, что если эксперты находят какие-либо повреждения, которые они могут идентифицировать как умышленное вмешательство в работы прибора учета (например, следы, напоминающие следы от магнита), то могут доначислить десятки и даже сотни тысяч гривен.

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Обозреватель По материалам:

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