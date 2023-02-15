Украинцев будут по-новому информировать об отключении электроэнергии — Finance.ua

Украинцев будут по-новому информировать об отключении электроэнергии Сегодня 11:34 — Энергетика

С 14 февраля в Украине начали действовать новые правила информирования населения о графиках отключения электроэнергии.

Соответствующие решения приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на своем заседании.

Решением регулятор обязал операторов систем распределения обеспечить ряд требований. В частности, размещать на своем официальном вебсайте в сети Интернет информацию о времени начала и окончания перерыва электропитания объекта потребителя с указанием в том числе названий перерывов.

Кроме того, облэнерго должно размещать на своем официальном вебсайте в сети Интернет актуальные графики почасового отключения объектов потребителей.

Также компании должны обеспечить адресное сообщение потребителей, предварительно прошедших авторизацию на соответствующих электронных сервисах, по их запросу об актуальной информации о перерыве в электропитании.

Дополнительно определены требования к информации, которая должна содержаться в уведомлении о времени начала и ожидаемого окончания перерыва электропитания.

Также этим решением электропоставщико обязуют обеспечить информирование потребителей об имеющихся возможных ресурсах операторов систем распределения для получения актуальной информации о перерывах электроснабжения путем размещения соответствующей информации: на собственных официальных вебсайтах, на платежных документах или посредством средств электронной связи и т.д.

«Кроме того, рекомендовано операторам систем осуществлять адресное уведомление потребителей о перерывах в электропитании в результате применения мер по ограничению потребления с помощью средств электронной связи», — отмечает НКРЭКУ.

Пресс-служба считает, что такое решение регулятора должно способствовать большей осведомленности потребителей, а также обеспечению действенного контроля над соблюдением операторами систем распределения принципов социальной справедливости и недискриминации при осуществлении мер по ограничению электроснабжения потребителей.

УНІАН По материалам:

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