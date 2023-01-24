Украинцам заменили 75 тысяч счетчиков газа — Finance.ua

Украинцам заменили 75 тысяч счетчиков газа Сегодня 09:12

С начала полномасштабной войны украинские газовики безвозмездно заменили украинцам 75 тысяч газовых счетчиков. Они были установлены на замену поврежденным приборам учета.

Об этом сообщает РГК.

«Замена счетчиков, которые были повреждены в результате вражеских обстрелов, бесплатная. Она выполняется за счет газораспределительных компаний в ходе восстановления подачи газа в дом. Если из-за войны в вашем доме отключен газ, нужно обратиться с заявлением в вашу газораспределительную компанию, и она возобновит распределение газа» , — говорит технический директор РГК Сергей Бондарь.

Счетчики, которые устанавливали газовщики, — украинского производства. Они выпускаются в двух метрологических центрах RGC Metering. Это позволило газораспределительным компаниям, работающим в зоне боевых действий, быстро заменять приборы учета, а не ждать поставок от других производителей.

Также метрологические центры RGC Metering обеспечивают проверку счетчиков миллионов украинских домохозяйств. Вскоре на их базе будет развернуто производство промышленных роторных и ультразвуковых счетчиков, корректоров, модемов, систем телеметрии и других приборов, удовлетворяющих потребности предприятий, пострадавших во время боевых действий.

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