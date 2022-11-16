Украинцам выплатят помощь в шести городах Польши: кто может получить деньги — Finance.ua
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Украинцам выплатят помощь в шести городах Польши: кто может получить деньги

Личные финансы
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Украинцам выплатят помощь в шести городах Польши: кто может получить деньги
Украинцам выплатят помощь в шести городах Польши: кто может получить деньги
Немецкая организация Diakonie Katastrophenhilfe возобновила прием заявок на помощь украинцам. Получить деньги можно, если вы не участвовали в других программах.
Об этом говорится на сайте организации Diakonie Katastrophenhilfe.

Помощь для украинцев в Польше

Украинцы в Польше могут получить:
  • 700 злотых (около 5800 гривен);
  • и по 600 злотых (4900 грн) на каждого члена своей семьи.
Чтобы претендовать на помощь, нужно уехать из Украины после 24 февраля, не получать деньги от других организаций и не иметь дохода.
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Получить помощь можно в шести городах, для этого следует написать СМС со своими контактными данными на один из номеров в зависимости от места жительства:
  • Згеж: +48 691 356 977;
  • Гданьск: +48 794 324 029;
  • Бельско-Бяла: +48 731 776 735;
  • Бытом: +48 884 720 619;
  • Вроцлав: +48 665 251 473;
  • Оструда: +48 662 103 272.
В SMS-сообщении следует указать имя, польский номер телефона, количество членов семьи и наличие в семье людей с инвалидностью. Заявка будет рассмотрена, и если человек отвечает всем критериям, он получит сообщение с датой и адресом для встречи с представителями организации.
По материалам:
Евакуація.city
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