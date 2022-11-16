Украинцам выплатят помощь в шести городах Польши: кто может получить деньги — Finance.ua

Украинцам выплатят помощь в шести городах Польши: кто может получить деньги
Немецкая организация Diakonie Katastrophenhilfe возобновила прием заявок на помощь украинцам. Получить деньги можно, если вы не участвовали в других программах.
Об этом говорится на сайте организации Diakonie Katastrophenhilfe.
Помощь для украинцев в Польше
Украинцы в Польше могут получить:
- 700 злотых (около 5800 гривен);
- и по 600 злотых (4900 грн) на каждого члена своей семьи.
Чтобы претендовать на помощь, нужно уехать из Украины после 24 февраля, не получать деньги от других организаций и не иметь дохода.
Получить помощь можно в шести городах, для этого следует написать СМС со своими контактными данными на один из номеров в зависимости от места жительства:
- Згеж:
+48 691 356 977;
- Гданьск:
+48 794 324 029;
- Бельско-Бяла:
+48 731 776 735;
- Бытом:
+48 884 720 619;
- Вроцлав:
+48 665 251 473;
- Оструда:
+48 662 103 272.
В SMS-сообщении следует указать имя, польский номер телефона, количество членов семьи и наличие в семье людей с инвалидностью. Заявка будет рассмотрена, и если человек отвечает всем критериям, он получит сообщение с датой и адресом для встречи с представителями организации.
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