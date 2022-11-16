Украинцам выплатят помощь в шести городах Польши: кто может получить деньги — Finance.ua

Украинцам выплатят помощь в шести городах Польши: кто может получить деньги Сегодня 10:11 — Личные финансы

Украинцам выплатят помощь в шести городах Польши: кто может получить деньги

Немецкая организация Diakonie Katastrophenhilfe возобновила прием заявок на помощь украинцам. Получить деньги можно, если вы не участвовали в других программах.

Об этом говорится на сайте организации Diakonie Katastrophenhilfe

Помощь для украинцев в Польше

Украинцы в Польше могут получить:

700 злотых (около 5800 гривен);

и по 600 злотых (4900 грн) на каждого члена своей семьи.

Чтобы претендовать на помощь, нужно уехать из Украины после 24 февраля, не получать деньги от других организаций и не иметь дохода.

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Получить помощь можно в шести городах, для этого следует написать СМС со своими контактными данными на один из номеров в зависимости от места жительства:

Згеж: +48 691 356 977;

Гданьск: +48 794 324 029;

Бельско-Бяла: +48 731 776 735;

Бытом: +48 884 720 619;

Вроцлав: +48 665 251 473;

Оструда: +48 662 103 272.

В SMS-сообщении следует указать имя, польский номер телефона, количество членов семьи и наличие в семье людей с инвалидностью. Заявка будет рассмотрена, и если человек отвечает всем критериям, он получит сообщение с датой и адресом для встречи с представителями организации.

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