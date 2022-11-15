Польша меняет стратегию в отношении украинских беженцев — Finance.ua
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Польша меняет стратегию в отношении украинских беженцев

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В Польше меняют стратегию в отношении украинских беженцев — теперь бегущим от войны будут создавать условия для проживания в Украине.
Для этого планируется обустроить модульные жилые комплексы на 20 тысяч человек, сообщает Rzeczpospolita.
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Польша создает условия, чтобы украинцы могли вернуться домой
Польское правительство в сотрудничестве с украинскими властями меняет свою стратегию в отношении бегущих от войны — речь идет о гуманитарной помощи в пределах Украины. К примеру, строительство контейнерных городков в Украине должно помочь остановить следующую волну беженцев в Европе.
За девять месяцев с начала войны польские границы переселили более 7,6 млн украинцев, 5,8 млн — выехали из Польши. По данным Пограничной службы, трафик на границе формируют украинцы, которые посещают родных в Польше или совершают покупки.
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Однако ООН предупреждает, что зима может спровоцировать новую волну миграции. Европейские страны к этому не готовы, Украина тоже не хочет терять молодые семьи с детьми, которые не могут вернуться, отмечает издание.
«Украина осознает огромный отток населения и демографические проблемы, которые могут возникнуть. Уже подсчитано, что если жители продолжат массово покидать Украину, то в 2030 году их будет около 35 миллионов», — пояснил профессор Петр Длугош из Краковского университета.
По его словам, в Украине создаются разные стратегии и решения для предотвращения депопуляции и последующей эмиграции. Польша как друг Украины не будет пытаться привлечь как можно больше рабочей силы, а будет создавать климат для украинцев, чтобы они могли вернуться домой и восстановить страну.
Нет никаких признаков, что начнется новая волна беженцев
Украинское правительство делает все, чтобы украинцы остались дома, хотя Польша готовится к разным сценариям зимой, отмечает Павел Шефернакер, уполномоченный представитель правительства по делам военных беженцев из Украины.
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«Конечно, может быть иная ситуация, потому что зима, а также события, связанные с динамикой войны, могут привести к тому, что люди будут приезжать к нам чаще. Давайте подготовимся к такому повороту событий. На следующей неделе состоятся видеоконференции воевод с местными органами власти, чтобы обновить информацию о местах, которые можно использовать в случае наплыва беженцев. Но, на наш взгляд, такого сценария не будет», — сказал Шефернакер.
Он обращает внимание, что сейчас люди переезжают внутри Украины — например, из Киева едут на окраины Львова или к родственникам в пригород, но из страны не уезжают.
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«Сегодня нет никаких признаков того, что начнется новая волна беженцев. Украинцы заботятся о том, чтобы в их стране осталось больше людей. Они знают, что следующая волна беженцев будет их поражением в этой войне, потому что россияне хотят, чтобы украинцы уехали из страны и больше не возвращались», — резюмирует чиновник.
По материалам:
РБК-Україна
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