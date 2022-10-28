Польша закрыла упрощенный доступ на рынок труда для россиян — Finance.ua
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Польша закрыла упрощенный доступ на рынок труда для россиян

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Упразднен упрощенный доступ россиян на польский рынок труда.
Как сообщает PAP, министр по делам семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг подписала постановление, согласно которому предприниматели больше не смогут нанимать российских граждан по упрощенным правилам.
«В связи с нападением россии на Украину и растущим риском миграции из россии мы решили упразднить облегченный доступ россиян на польский рынок труда. Предприниматели, если они хотят нанять российских граждан на основании разрешения на работу, больше не освобождаются, как ранее, от проверки», — объяснила Малонг.
Вместе с тем, россияне, работавшие в Польше легально до введения изменений, могут это делать, но только до истечения срока действия разрешения на работу или декларации.
В польском министерстве сообщили, что рф исключена из процедуры декларирования, которым теперь могут воспользоваться только граждане Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.
Это ускоренная процедура, позволяющая легализовать работу в Польше за 7 дней.
Министерство отметило, что для внесения соответствующих изменений необходимо было внести поправки в два нормативных акта.
Первый касается стран, к гражданам которых применяются положения о разрешении на сезонную работу, и положения о декларации о поручении работы иностранцу.
Второй — об определении случаев, в которых разрешения на работу для иностранцев выдаются независимо от детальных условий выдачи разрешений на работу для иностранцев.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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