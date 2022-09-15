Сколько в среднем Польша тратила денег на одного беженца из Украины — Finance.ua

Сколько в среднем Польша тратила денег на одного беженца из Украины Сегодня 19:48 — Мир

Сколько в среднем Польша тратила денег на одного беженца из Украины

За более чем 200 дней полномасштабной войны в Украине Польша приняла не один миллион украинцев, прибывших в страну в поисках убежища. Стало известно, сколько соседнее государство потратило средств на нужды украинских беженцев.

По словам польского министра социальной интеграции Агнешки Щигай, после начала великой российско-украинской войны в Польшу приехало и осталось около 1,3 миллиона беженцев из Украины. В то время как до 24 февраля в стране было примерно 2,5 миллиона украинцев.

Сколько Польша потратила на украинских беженцев

Отвечая на вопрос о стоимости помощи беженцам из Украины, Щигай привела данные, которые показывают, что в настоящее время Польша тратила около 2200 злотых на каждого украинца. К такой помощи относится одноразовая выплата по 300 злотых на человека, ежемесячные выплаты на детей в рамках программ «500+» и «Семейный опекунский капитал».

От Евросоюза Польша получила около 144 миллионов евро. Эта сумма пошла в основном на укрепление границы.

Агнешка Щигай также сообщила, что в польских школах сейчас учатся около 176 тысяч украинцев, то есть всего четверть учеников школьного возраста начали обучение.

Справка Finance.ua:

правительство Польши заявило об отказе от сбора налогов с беженцев из Украины, прибывших после полномасштабного вторжения и с тех пор работающих удаленно;

с начала полномасштабной войны Польша предоставила Украине помощь ориентировочно более чем на 10 млрд злотых (2,1 млрд евро).



Телеканал новин 24 По материалам:

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