«Новая почта» снизила тарифы на доставку посылок из Украины в Польшу — Finance.ua

«Новая почта» снизила тарифы на доставку посылок из Украины в Польшу
«Новая почта» объявила о существенном снижении тарифов на пересылку личных вещей из Украины в Польшу.
Как говорится в сообщении на сайте компании, эта услуга будет теперь обходиться в 2,5 раза дешевле.
Цены:
- отправка посылки весом до 2 кг теперь будет стоить 250 грн (до этого 600 грн);
- если посылка весит до 10 кг — цена составит 325 грн (ранее 900 грн);
- при отправке посылки до 30 кг — стоимость составит 400 грн (вместо 1,5 тыс. грн).
Отправлять можно следующие вещи:
- подержанная одежда и обувь,
- игрушки и книги без ценников,
- телефон и мелкую бытовую технику,
- документы.
Под действие этого тарифа не подпадают: ноутбуки; новые вещи или одежда; деньги; табак и алкогольные напитки; семена; лаки, краски и духи; лекарства и витамины. Для отправки новых вещей или вещей, оценочная стоимость которых превышает 44 евро, клиентам советуют воспользоваться услугой «Глобальная доставка».
По новому тарифу можно отправить посылку в почтомат в Польше или курьером по адресу. Доплачивать за курьера не нужно, услуга уже включена в стоимость. Срок доставки — от 5 рабочих дней.
«В почтомат в Польше можно отправлять посылки до 25 кг и максимальным размером 41×38×64 см. Если вес отправления от 26 до 30 кг или размер посылки больше ячейки почтомата, то доставка будет осуществляться по адресу получателя», — уточняет компания.
Как оформить посылку из Украины в Польшу на «Новой почте»:
- необходимо принести открытую посылку в отделение;
- указать оператору способ отправки «Посылка из дома» и назвать страну получателя (Польша);
- назвать свой номер телефона и ФИО;
- указать ФИО получателя и его номер телефона и электронную почту;
- выбрать тип доставки: почтомат или адресная доставка (соответственно необходимо назвать номер почтомата или полный адрес получателя);
- назвать оператору содержимое посылки (это необходимо для таможенного оформления);
- оплатить отправку.
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