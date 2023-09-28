Украинцам в Британии помогут переехать от спонсоров — Finance.ua

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Украинцам в Британии помогут переехать от спонсоров

Мир
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Украинцам в Британии помогут переехать от спонсоров
Украинцам в Британии помогут переехать от спонсоров
Украинским беженцам в Британии помогут переехать от спонсоров в отдельное жилье. В графстве Ноттингемшир власти выделят дополнительные средства для обустройства украинцев в новых жилищах.
Планируется выдавать ваучеры на мебель и бытовую технику стоимостью в несколько сотен евро, сообщает newarkadvertiser.co.uk.
Украинские беженцы могут жить и работать в Британии в течение трех лет и иметь доступ к льготам, медицинской помощи, трудоустройству и прочей поддержке.
Большинство украинских беженцев в Британии приютили местные семьи по спонсорской программе Homes For Ukraine. При этом продолжительность такой поддержки была рассчитана на 6 месяцев. Многие украинцы продолжают жить с британскими семьями и после этого срока.
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В частности, в августе 2023 года в Ноттингемшире все еще жили 496 украинцев с 276 спонсорами. В общей сложности 221 из них были спонсорами в течение шести месяцев или дольше.
Поэтому в Ноттингемшире решили помочь беженцам найти жилье, а для этого окажут поддержку — ваучеры на бытовую технику и мебель. На это местные власти выделят до 450 000 фунтов стерлингов (519 тыс. евро). Программа поддержки ваучерами рассчитана на украинцев, которые будут переезжать в новые дома с октября 2023 по март 2024 года.
Каждой семье беженцев будут предложены ваучеры на сумму до 900 фунтов стерлингов на бытовую технику и до 700 фунтов стерлингов — на мебель.

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«Многие украинские беженцы сталкиваются со значительными финансовыми и культурными барьерами, ища альтернативное жилье. Во многих домохозяйствах есть дети или младенцы, которые нуждаются в здоровой среде для развития. Доступ к безопасному хранению пищи, приготовлению пищи и стирке одежды являются основными правами, на которые имеют право все беженцы», — говорится в документе совета.
Отмечается, что у беженцев часто нет финансов, чтобы самостоятельно приобрести эти блага. Сейчас совет рассматривает заявки на расходы на питание, транспортные сборы, плату за образование, бытовую технику и мебель.
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По материалам:
РБК-Україна
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