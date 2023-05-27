Украинцам советуют запасаться дровами — Finance.ua

Украинцам советуют запасаться дровами Сегодня 06:44 — Личные финансы

Украинцам советуют запасаться дровами

Лесники призывают украинцев, проживающих в частном секторе, заранее позаботиться о запасе дров и подготовиться к отопительному сезону.

Как говорится в сюжете ТСН , эту зиму с отключениями тепла и блэкаутами лучше пережили жители частного сектора, которые отапливали дома дровами. Какой будет следующая зима — предсказать сложно, однако украинцев просят не медлить и подготовиться заранее.

Специалисты рекомендуют закупать твердые сорта древесины, более подходящей для сжигания в печах, котлах и каминах: дуб, ясень, клен, акацию. При желании сэкономить, дрова можно купить неколотые, так их стоимость будет на треть меньше. Как говорится в сюжете, дрова лучше покупать летом, поскольку они должны успеть высохнуть до наступления сезона дождей.

«Средняя цена дров твердолистных пород на сегодняшний день составляет 1300 гривен за м/куб. Какой будет цена осенью никто не знает, спрогнозировать крайне сложно», — заявил главный инженер филиала «Лебединское лесное хозяйство» Иван Шпакович, отметив при этом, что заказ можно оформить дистанционно через сайт «ДроваЄ». Как правило, на выполнение заказа уходит 2−3 дня.

По подсчетам лесников, этой весной реализовали уже треть прошлогоднего объема, поэтому специалисты советуют не затягивать с подготовкой к зиме, пока нет ажиотажа.

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УНІАН По материалам:

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