Украинцам советуют запасаться дровами — Finance.ua

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Украинцам советуют запасаться дровами

Личные финансы
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Украинцам советуют запасаться дровами
Украинцам советуют запасаться дровами
Лесники призывают украинцев, проживающих в частном секторе, заранее позаботиться о запасе дров и подготовиться к отопительному сезону.
Как говорится в сюжете ТСН, эту зиму с отключениями тепла и блэкаутами лучше пережили жители частного сектора, которые отапливали дома дровами. Какой будет следующая зима — предсказать сложно, однако украинцев просят не медлить и подготовиться заранее.
Специалисты рекомендуют закупать твердые сорта древесины, более подходящей для сжигания в печах, котлах и каминах: дуб, ясень, клен, акацию. При желании сэкономить, дрова можно купить неколотые, так их стоимость будет на треть меньше. Как говорится в сюжете, дрова лучше покупать летом, поскольку они должны успеть высохнуть до наступления сезона дождей.
«Средняя цена дров твердолистных пород на сегодняшний день составляет 1300 гривен за м/куб. Какой будет цена осенью никто не знает, спрогнозировать крайне сложно», — заявил главный инженер филиала «Лебединское лесное хозяйство» Иван Шпакович, отметив при этом, что заказ можно оформить дистанционно через сайт «ДроваЄ». Как правило, на выполнение заказа уходит 2−3 дня.
По подсчетам лесников, этой весной реализовали уже треть прошлогоднего объема, поэтому специалисты советуют не затягивать с подготовкой к зиме, пока нет ажиотажа.
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По материалам:
УНІАН
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