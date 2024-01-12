Украинцам рассказали о важных нюансах проверки счетчиков газа — Finance.ua

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Украинцам рассказали о важных нюансах проверки счетчиков газа

Личные финансы
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Украинцам рассказали о важных нюансах проверки счетчиков газа
Украинцам рассказали о важных нюансах проверки счетчиков газа
В Украине счетчик потребленного для бытовых нужд газа подлежит периодической поверке и поверке после ремонта. Потребители должны знать обо всех нюансах.
Об этом говорится в Facebook Госпотребслужбы.

Что должны знать потребители

Периодические проверки счетчиков газа регламентируются статьей 17 Закона «О метрологии и метрологической деятельности».
Украинцы должны знать о таких законодательных требованиях относительно поверки счетчиков газа:
  • периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) средств измерений;
  • межповерочные интервалы для счетчиков газа и устройств преобразования объема класса 1,0 установлен 2 года; класса 1,5 — 8 лет;
  • ответственность за своевременность проведения периодической поверки, обслуживания и ремонта возлагается на хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги по газоснабжению;
  • обязанностью потребителя является обеспечение доступа представителям оператора сетей;
  • снятие счетчика на периодическую поверку производится в присутствии потребителя;
  • в случае пропуска срока периодической поверки счетчика газа по вине оператора газораспределительных сетей объем потребленного природного газа определяется по фактическим данным счетчика газа, по которому пропущен срок поверки;
  • на период снятия счетчика газа оператор устанавливает счетчики газа из обменного фонда;
  • после установки поверенного счетчика производится пломбирование.

Как передать показатели счетчика газа

Передавать показатели счетчика необходимо оператору с 1 по 5 число ежемесячно.
Это можно сделать следующими способами:
  • на сайте или в чат-боте вашего облгаза;
  • по телефону — позвонить в контакт-центр;
  • в мобильном приложении.
Чтобы воспользоваться первым вариантом, необходимо зайти на сайт своего облгаза и найти услугу «Передать показатели». Следуя подсказкам на экране, заполнить все данные и отправить.
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Для того чтобы передать показатели в личном кабинете на сайте, необходимо:
  • зарегистрироваться или войти в личный кабинет на сайте;
  • в главном меню найти раздел «Передать показатели»;
  • ввести показатели счетчиков;
  • нажать кнопку «Отправить».
На сайте также можно оплачивать газ и контролировать текущее состояние своих расчетов, историю платежек и показателей счетчиков (при наличии).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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