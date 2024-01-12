Украинцам рассказали о важных нюансах проверки счетчиков газа — Finance.ua

Украинцам рассказали о важных нюансах проверки счетчиков газа Сегодня 08:35 — Личные финансы

Украинцам рассказали о важных нюансах проверки счетчиков газа

В Украине счетчик потребленного для бытовых нужд газа подлежит периодической поверке и поверке после ремонта. Потребители должны знать обо всех нюансах.

Об этом говорится в Facebook Госпотребслужбы.

Что должны знать потребители

Периодические проверки счетчиков газа регламентируются статьей 17 Закона «О метрологии и метрологической деятельности».

Украинцы должны знать о таких законодательных требованиях относительно поверки счетчиков газа:

периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) средств измерений;



межповерочные интервалы для счетчиков газа и устройств преобразования объема класса 1,0 установлен 2 года; класса 1,5 — 8 лет;

ответственность за своевременность проведения периодической поверки, обслуживания и ремонта возлагается на хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги по газоснабжению;

обязанностью потребителя является обеспечение доступа представителям оператора сетей;

снятие счетчика на периодическую поверку производится в присутствии потребителя;

в случае пропуска срока периодической поверки счетчика газа по вине оператора газораспределительных сетей объем потребленного природного газа определяется по фактическим данным счетчика газа, по которому пропущен срок поверки;

на период снятия счетчика газа оператор устанавливает счетчики газа из обменного фонда;

после установки поверенного счетчика производится пломбирование.

Как передать показатели счетчика газа

Передавать показатели счетчика необходимо оператору с 1 по 5 число ежемесячно.

Это можно сделать следующими способами:

на сайте или в чат-боте вашего облгаза;

по телефону — позвонить в контакт-центр;

в мобильном приложении.

Чтобы воспользоваться первым вариантом, необходимо зайти на сайт своего облгаза и найти услугу «Передать показатели». Следуя подсказкам на экране, заполнить все данные и отправить.

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Для того чтобы передать показатели в личном кабинете на сайте, необходимо:

зарегистрироваться или войти в личный кабинет на сайте;

в главном меню найти раздел «Передать показатели»;

ввести показатели счетчиков;

нажать кнопку «Отправить».

На сайте также можно оплачивать газ и контролировать текущее состояние своих расчетов, историю платежек и показателей счетчиков (при наличии).

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