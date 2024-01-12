Украинцам рассказали о важных нюансах проверки счетчиков газа — Finance.ua

Украинцам рассказали о важных нюансах проверки счетчиков газа
В Украине счетчик потребленного для бытовых нужд газа подлежит периодической поверке и поверке после ремонта. Потребители должны знать обо всех нюансах.
Об этом говорится в Facebook Госпотребслужбы.
Что должны знать потребители
Периодические проверки счетчиков газа регламентируются статьей 17 Закона «О метрологии и метрологической деятельности».
Украинцы должны знать о таких законодательных требованиях относительно поверки счетчиков газа:
- периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) средств измерений;
- межповерочные интервалы для счетчиков газа и устройств преобразования объема класса 1,0 установлен 2 года; класса 1,5 — 8 лет;
- ответственность за своевременность проведения периодической поверки, обслуживания и ремонта возлагается на хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги по газоснабжению;
- обязанностью потребителя является обеспечение доступа представителям оператора сетей;
- снятие счетчика на периодическую поверку производится в присутствии потребителя;
- в случае пропуска срока периодической поверки счетчика газа по вине оператора газораспределительных сетей объем потребленного природного газа определяется по фактическим данным счетчика газа, по которому пропущен срок поверки;
- на период снятия счетчика газа оператор устанавливает счетчики газа из обменного фонда;
- после установки поверенного счетчика производится пломбирование.
Как передать показатели счетчика газа
Передавать показатели счетчика необходимо оператору с 1 по 5 число ежемесячно.
Это можно сделать следующими способами:
- на сайте или в чат-боте вашего облгаза;
- по телефону — позвонить в контакт-центр;
- в мобильном приложении.
Чтобы воспользоваться первым вариантом, необходимо зайти на сайт своего облгаза и найти услугу «Передать показатели». Следуя подсказкам на экране, заполнить все данные и отправить.
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Для того чтобы передать показатели в личном кабинете на сайте, необходимо:
- зарегистрироваться или войти в личный кабинет на сайте;
- в главном меню найти раздел «Передать показатели»;
- ввести показатели счетчиков;
- нажать кнопку «Отправить».
На сайте также можно оплачивать газ и контролировать текущее состояние своих расчетов, историю платежек и показателей счетчиков (при наличии).
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