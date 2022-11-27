Украинцам рассказали, как оставаться на связи в критической ситуации — Finance.ua

Украинцам рассказали, как оставаться на связи в критической ситуации
КГГА обнародовала список советов, которые помогут украинцам оставаться на связи в условиях почти полного отсутствия связи.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
Следует использовать фиксированные сети связи. Если не работает сеть вашего оператора, следует воспользоваться национальным роумингом.
Также украинцам советуют загрузить всю необходимую информацию в память смартфона или записать на бумажке. Следует отдавать предпочтение текстовым сообщениям перед звонками и видеовызовами.
Кроме того, следует сократить все разговоры до минимума, ведь, возможно, в это же время кто-то пытается использовать сеть, чтобы вызвать спасателей или скорую.
Также украинцам советуют установить ограничение трафика в настройках приложений и наименьшее разрешение в настройках видео на Youtube. Отключите режим автоматической загрузки мультимедийных файлов в мессенджерах.
Чтобы вызвать ГСЧС, звоните 112. Если мощности сети недостаточно, отправьте сообщение близким с просьбой позвонить. Заранее можно установить на телефон мессенджеры, работающие по принципу рации, чтобы держать связь, если сеть исчезнет.
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