Украинцам рассказали, как оставаться на связи в критической ситуации — Finance.ua

Украинцам рассказали, как оставаться на связи в критической ситуации Сегодня 07:34 — Личные финансы

КГГА обнародовала список советов, которые помогут украинцам оставаться на связи в условиях почти полного отсутствия связи.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Следует использовать фиксированные сети связи. Если не работает сеть вашего оператора, следует воспользоваться национальным роумингом.

Также украинцам советуют загрузить всю необходимую информацию в память смартфона или записать на бумажке. Следует отдавать предпочтение текстовым сообщениям перед звонками и видеовызовами.

Кроме того, следует сократить все разговоры до минимума, ведь, возможно, в это же время кто-то пытается использовать сеть, чтобы вызвать спасателей или скорую.

Также украинцам советуют установить ограничение трафика в настройках приложений и наименьшее разрешение в настройках видео на Youtube. Отключите режим автоматической загрузки мультимедийных файлов в мессенджерах.

Чтобы вызвать ГСЧС, звоните 112. Если мощности сети недостаточно, отправьте сообщение близким с просьбой позвонить. Заранее можно установить на телефон мессенджеры, работающие по принципу рации, чтобы держать связь, если сеть исчезнет.

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