Украинцам продлили некоторые выплаты до конца войны — Finance.ua
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Украинцам продлили некоторые выплаты до конца войны

Личные финансы
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В этом году Правительство продлило действие социальных выплат, срок которых истек уже после 24 февраля 2022 года.
Выплаты будут производиться автоматически в течение всего военного положения и еще 1 месяц после его завершения.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Автоматически продлены следующие социальные выплаты:
  • пособие на проживание ВПЛ;
  • выплаты детям в сложных жизненных обстоятельствах (над которыми осуществляют опеку или попечительство, больным тяжелыми заболеваниями, которые имеют инвалидность и т.п.);
  • гражданам, не имеющим права на пенсию и/или лиц с инвалидностью; которые имеют инвалидность с детства или ухаживают за такими лицами;
  • трудоспособным лицам, вынужденно не работающим из-за ухода за лицом с инвалидностью I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста.
Категории граждан, которые для продолжения выплат должны обратиться в соцслужбы:
  • малообеспеченные семьи и одинокие матери, получающие выплаты на детей;
  • лица, получавшие временное пособие по достижении общего пенсионного возраста, но не получившие права на пенсию.
Но если человек живет на территориях ведения активных боевых действий, то ему указанные выплаты продлеваются автоматически, без обращения.
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По материалам:
Finance.ua
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