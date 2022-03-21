Украинцам, приютившим переселенцев, компенсируют коммунальные расходы: сколько можно получить — Finance.ua

Украинцам, приютившим переселенцев, компенсируют коммунальные расходы: сколько можно получить

Сегодня 10:01 — Личные финансы

Украинцам, приютившим переселенцев, компенсируют коммунальные расходы: сколько можно получить

Кабинет Министров одобрил выплату компенсации коммунальных расходов для украинцев, бесплатно приютивших у себя внутриперемещенных людей.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев в обращении

«На сегодняшний день уже тысячи жителей регионов, где относительно спокойно, пришли на помощь нашим гражданам, которые покинули свои дома из-за войны. Правительство приняло решение, направленное на поддержку именно таких собственников жилья, которые принимают в своих домах бесплатно», — сказал Чернышев.

Сколько можно получить

По его словам, украинцы, бесплатно приютившие переселенцев, будут получать около 450 грн в месяц за каждое принятое лицо для компенсации коммунальных расходов.

Чернышев объяснил, что органы местного самоуправления начнут формировать реестр жилья, доступного для размещения.

Как происходит расселение переселенцев

Владелец жилья, в котором есть место для приема перемещенных людей, может обратиться к местным властям с соответствующим заявлением. Министр подчеркнул, что расселение будет происходить только с согласия владельцев домов или квартир.

Кроме того, по поручению президента Кабинет Министров разработал социальный пакет для поддержки внутриперемещенных лиц. Чернышев сообщил, что в этом пакете документов регулируются вопросы социальных выплат, трудоустройства, а также размещения лиц, потерявших или вынужденно покинувших свое жилье.

Справка Finance.ua:

в приложении Дія начнется регистрация информации о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины. «Каждый, кто остался без крова. Каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантами, сможет оставить заявку на возмещение в Дії. Мы уже создали Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. И как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг», — сообщал ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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