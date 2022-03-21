Украинцам, приютившим переселенцев, компенсируют коммунальные расходы: сколько можно получить — Finance.ua

Украинцам, приютившим переселенцев, компенсируют коммунальные расходы: сколько можно получить
Кабинет Министров одобрил выплату компенсации коммунальных расходов для украинцев, бесплатно приютивших у себя внутриперемещенных людей.
Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев в обращении.
«На сегодняшний день уже тысячи жителей регионов, где относительно спокойно, пришли на помощь нашим гражданам, которые покинули свои дома из-за войны. Правительство приняло решение, направленное на поддержку именно таких собственников жилья, которые принимают в своих домах бесплатно», — сказал Чернышев.
Сколько можно получить
По его словам, украинцы, бесплатно приютившие переселенцев, будут получать около 450 грн в месяц за каждое принятое лицо для компенсации коммунальных расходов.
Чернышев объяснил, что органы местного самоуправления начнут формировать реестр жилья, доступного для размещения.
Как происходит расселение переселенцев
Владелец жилья, в котором есть место для приема перемещенных людей, может обратиться к местным властям с соответствующим заявлением. Министр подчеркнул, что расселение будет происходить только с согласия владельцев домов или квартир.
Кроме того, по поручению президента Кабинет Министров разработал социальный пакет для поддержки внутриперемещенных лиц. Чернышев сообщил, что в этом пакете документов регулируются вопросы социальных выплат, трудоустройства, а также размещения лиц, потерявших или вынужденно покинувших свое жилье.
Справка Finance.ua:
в приложении Дія начнется регистрация информации о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины. «Каждый, кто остался без крова. Каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантами, сможет оставить заявку на возмещение в Дії. Мы уже создали Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. И как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг», — сообщал ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.