Украинцам предоставят еще 300 бесплатных билетов в Канаду — Finance.ua

Украинцам предоставят еще 300 бесплатных билетов в Канаду Сегодня 17:22 — Личные финансы

Украинцы, желающие эвакуироваться в Канаду, сегодня смогут забронировать бесплатные билеты. Фонд Ukraine2Canda Travel Fund, который дважды в месяц организует бесплатные рейсы для граждан Украины, сегодня откроет регистрацию на очередные 300 билетов. social.com.ua.

Зарегистрироваться можно с 17.00 по ссылке

Для получения прав на бесплатный перелет нужно подготовить фотографии или сканкопии:

— паспортов;

— визы CUAET хотя бы для одного члена семьи;

— действующей визы или электронного разрешения на поездку для остальных членов семьи (ETA);

— проездного документа на одну поездку, если паспорт/виза недоступны;

— ковид-сертификатов;

— для детей — письменного согласия другого родителя с их контактными данными и фото паспорта (нотариальное удостоверение не обязательно).

При наличии всех необходимых документов билеты будут предоставляться в порядке очереди. В течение недели после регистрации с зарегистрированными свяжутся организаторы по уточнению деталей.

Вылеты проходят из разных городов Европы, о чем сообщают дополнительно. Вылет состоится не ранее чем через 30 дней со дня регистрации.

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