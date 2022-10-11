Украинцам предоставят еще 300 бесплатных билетов в Канаду — Finance.ua
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Украинцам предоставят еще 300 бесплатных билетов в Канаду

Личные финансы
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Украинцы, желающие эвакуироваться в Канаду, сегодня смогут забронировать бесплатные билеты. Фонд Ukraine2Canda Travel Fund, который дважды в месяц организует бесплатные рейсы для граждан Украины, сегодня откроет регистрацию на очередные 300 билетов. social.com.ua.
Зарегистрироваться можно с 17.00 по ссылке.
Для получения прав на бесплатный перелет нужно подготовить фотографии или сканкопии:
— паспортов;
— визы CUAET хотя бы для одного члена семьи;
— действующей визы или электронного разрешения на поездку для остальных членов семьи (ETA);
— проездного документа на одну поездку, если паспорт/виза недоступны;
— ковид-сертификатов;
— для детей — письменного согласия другого родителя с их контактными данными и фото паспорта (нотариальное удостоверение не обязательно).
При наличии всех необходимых документов билеты будут предоставляться в порядке очереди. В течение недели после регистрации с зарегистрированными свяжутся организаторы по уточнению деталей.
Вылеты проходят из разных городов Европы, о чем сообщают дополнительно. Вылет состоится не ранее чем через 30 дней со дня регистрации.
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По материалам:
Finance.ua
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