Украинцам предлагают неординарные вакансии: где и сколько платят — Finance.ua

Украинцам предлагают неординарные вакансии: где и сколько платят Сегодня 17:00

Украинцам предлагают неординарные вакансии: где и сколько платят

Украинцы даже во время войны продолжают искать на работу необычных специалистов, ведь нужно кому-то руководить хором, ухаживать за птицами, руководить кинотеатром и учить земляков плавать на байдарках. Об этом пишет budni.rabota.ua

Подборка необычных вакансий:

Киев, гидридная занятость.

Новоиспеченному работнику поручат подготовку видеоматериалов к эфиру, сегментирование, учет и хранение видеоматериалов. Можно работать в офисе или дистанционно.

Киев, офис, полная занятость.

Также медиахолдинг открывает свои двери для специалиста, который возьмет на себя разработку кулинарной составляющей конкурсов проекта, коммуникацию с судьями проекта по кулинарной составляющей, разработку и проработку блюд. Рассматривают кандидатов с опытом работы от 3 лет фуд-продюсером или шеф-поваром в ресторане.

Киев, офис, полная занятость.

Вашу кандидатуру рассмотрят, если у вас есть опыт работы на аналогичной должности от 3-х лет. Новому директору придется, среди прочего, заниматься руководством производственной и финансово-экономической деятельностью кинотеатра KINOMAN.

Чернигов, офис, неполная занятость.

Ищут талантливого, ответственного и креативного художника, который проведет индивидуальные и групповые занятия в частной музыкальной школе.

Киев, сезонная работа.

Если вы любите путешествовать, активный отдых, свежий воздух и общение с людьми — эта вакансия для вас. Среди требований — умение управлять надувной байдаркой и научить этому желающих.

Одесса, полная занятость.

Нужны работницы с опытом работы от 1-го года, которые будут только заниматься лепкой, фарш делать не нужно. Для работодателя важно, чтобы будущий работник производил примерно 15-17 кг/смену.

Киев, офис, полная занятость.

Будущий работник будет готовить товар к съемке, выкладывать изделия во время съемки согласно гайду, выполнять план KPI. Работодатель гарантирует, в частности, достойную и своевременную зарплату, официальное трудоустройство и корпоративные скидки на товары.

Киев, полная занятость.

Для работодателя важно, чтобы будущий тренер имел опыт работы с лошадьми от 5 лет, был коммуникабельным, пунктуальным, ответственным и любил лошадей.

Тульчин, Клебань, Кинашев, Нестерварка, Михайловка, Богдановка, полная занятость.

Ищут специалиста, который будет заниматься выращиванием птицы и обслуживанием птичников (выполнением технологических процессов и т.п.). Работодатель предлагает официальную и конкурентную заработную плату, корпоративный трансфер, а также пользоваться услугами корпоративного психолога.

Киев, полная занятость.

Требуется специалист в управлении методологии регулирования страхового рынка. Работодатель рассматривает кандидатов с опытом работы от 3-х лет, высшим образованием, уровнем английского — не ниже А2, опытом работы в госорганах.

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