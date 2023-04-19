Украинцам предлагают неординарные вакансии: где и сколько платят — Finance.ua

Украинцам предлагают неординарные вакансии: где и сколько платят
Украинцы даже во время войны продолжают искать на работу необычных специалистов, ведь нужно кому-то руководить хором, ухаживать за птицами, руководить кинотеатром и учить земляков плавать на байдарках. Об этом пишет budni.rabota.ua.
Подборка необычных вакансий:
Starlight Media ищет видеотекаря
Киев, гидридная занятость.
Новоиспеченному работнику поручат подготовку видеоматериалов к эфиру, сегментирование, учет и хранение видеоматериалов. Можно работать в офисе или дистанционно.
Starlight Medi открывает вакансию фуд-продюсера
Киев, офис, полная занятость.
Также медиахолдинг открывает свои двери для специалиста, который возьмет на себя разработку кулинарной составляющей конкурсов проекта, коммуникацию с судьями проекта по кулинарной составляющей, разработку и проработку блюд. Рассматривают кандидатов с опытом работы от 3 лет фуд-продюсером или шеф-поваром в ресторане.
Cosmopolite приглашает на работу директора кинотеатра
Киев, офис, полная занятость.
Вашу кандидатуру рассмотрят, если у вас есть опыт работы на аналогичной должности от 3-х лет. Новому директору придется, среди прочего, заниматься руководством производственной и финансово-экономической деятельностью кинотеатра KINOMAN.
Chernihiv Music Academy приглашает руководителя хора
Чернигов, офис, неполная занятость.
Ищут талантливого, ответственного и креативного художника, который проведет индивидуальные и групповые занятия в частной музыкальной школе.
Active Rest ищет гида-инструктора сплавов на байдарках
Киев, сезонная работа.
Если вы любите путешествовать, активный отдых, свежий воздух и общение с людьми — эта вакансия для вас. Среди требований — умение управлять надувной байдаркой и научить этому желающих.
Ресторан NASH приглашает на работу лепильщиц
Одесса, полная занятость.
Нужны работницы с опытом работы от 1-го года, которые будут только заниматься лепкой, фарш делать не нужно. Для работодателя важно, чтобы будущий работник производил примерно 15-17 кг/смену.
ROZETKA приглашает на работу предметного стилиста
Киев, офис, полная занятость.
Будущий работник будет готовить товар к съемке, выкладывать изделия во время съемки согласно гайду, выполнять план KPI. Работодатель гарантирует, в частности, достойную и своевременную зарплату, официальное трудоустройство и корпоративные скидки на товары.
Pony club ищет тренера по верховой езде
Киев, полная занятость.
Для работодателя важно, чтобы будущий тренер имел опыт работы с лошадьми от 5 лет, был коммуникабельным, пунктуальным, ответственным и любил лошадей.
МХП приглашает в команду птицевода
Тульчин, Клебань, Кинашев, Нестерварка, Михайловка, Богдановка, полная занятость.
Ищут специалиста, который будет заниматься выращиванием птицы и обслуживанием птичников (выполнением технологических процессов и т.п.). Работодатель предлагает официальную и конкурентную заработную плату, корпоративный трансфер, а также пользоваться услугами корпоративного психолога.
НБУ приглашает на работу андеррайтера
Киев, полная занятость.
Требуется специалист в управлении методологии регулирования страхового рынка. Работодатель рассматривает кандидатов с опытом работы от 3-х лет, высшим образованием, уровнем английского — не ниже А2, опытом работы в госорганах.
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