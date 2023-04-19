Украинцам предлагают неординарные вакансии: где и сколько платят — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцам предлагают неординарные вакансии: где и сколько платят

59
Украинцам предлагают неординарные вакансии: где и сколько платят
Украинцам предлагают неординарные вакансии: где и сколько платят
Украинцы даже во время войны продолжают искать на работу необычных специалистов, ведь нужно кому-то руководить хором, ухаживать за птицами, руководить кинотеатром и учить земляков плавать на байдарках. Об этом пишет budni.rabota.ua.
Подборка необычных вакансий:

Starlight Media ищет видеотекаря

Киев, гидридная занятость.
Новоиспеченному работнику поручат подготовку видеоматериалов к эфиру, сегментирование, учет и хранение видеоматериалов. Можно работать в офисе или дистанционно.

Starlight Medi открывает вакансию фуд-продюсера

Киев, офис, полная занятость.
Также медиахолдинг открывает свои двери для специалиста, который возьмет на себя разработку кулинарной составляющей конкурсов проекта, коммуникацию с судьями проекта по кулинарной составляющей, разработку и проработку блюд. Рассматривают кандидатов с опытом работы от 3 лет фуд-продюсером или шеф-поваром в ресторане.

Cosmopolite приглашает на работу директора кинотеатра

Киев, офис, полная занятость.
Вашу кандидатуру рассмотрят, если у вас есть опыт работы на аналогичной должности от 3-х лет. Новому директору придется, среди прочего, заниматься руководством производственной и финансово-экономической деятельностью кинотеатра KINOMAN.

Chernihiv Music Academy приглашает руководителя хора

Чернигов, офис, неполная занятость.
Ищут талантливого, ответственного и креативного художника, который проведет индивидуальные и групповые занятия в частной музыкальной школе.

Active Rest ищет гида-инструктора сплавов на байдарках

Киев, сезонная работа.
Если вы любите путешествовать, активный отдых, свежий воздух и общение с людьми — эта вакансия для вас. Среди требований — умение управлять надувной байдаркой и научить этому желающих.

Ресторан NASH приглашает на работу лепильщиц

Одесса, полная занятость.
Нужны работницы с опытом работы от 1-го года, которые будут только заниматься лепкой, фарш делать не нужно. Для работодателя важно, чтобы будущий работник производил примерно 15-17 кг/смену.

ROZETKA приглашает на работу предметного стилиста

Киев, офис, полная занятость.
Будущий работник будет готовить товар к съемке, выкладывать изделия во время съемки согласно гайду, выполнять план KPI. Работодатель гарантирует, в частности, достойную и своевременную зарплату, официальное трудоустройство и корпоративные скидки на товары.

Pony club ищет тренера по верховой езде

Киев, полная занятость.
Для работодателя важно, чтобы будущий тренер имел опыт работы с лошадьми от 5 лет, был коммуникабельным, пунктуальным, ответственным и любил лошадей.

МХП приглашает в команду птицевода

Тульчин, Клебань, Кинашев, Нестерварка, Михайловка, Богдановка, полная занятость.
Ищут специалиста, который будет заниматься выращиванием птицы и обслуживанием птичников (выполнением технологических процессов и т.п.). Работодатель предлагает официальную и конкурентную заработную плату, корпоративный трансфер, а также пользоваться услугами корпоративного психолога.

НБУ приглашает на работу андеррайтера

Киев, полная занятость.
Требуется специалист в управлении методологии регулирования страхового рынка. Работодатель рассматривает кандидатов с опытом работы от 3-х лет, высшим образованием, уровнем английского — не ниже А2, опытом работы в госорганах.
😎 Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька.
👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.