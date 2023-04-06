Украинцам предлагают фотографировать неправильно припаркованные автомобили — Finance.ua

Украинцам предлагают фотографировать неправильно припаркованные автомобили Сегодня 19:34 — Технологии&Авто

Львовский горсовет объявил о старте акции Донаты фотонарушения парковок на ВСУ. Жителей города призывают фотографировать неправильно припаркованные автомобили.

Штрафы за это будут направлены на помощь украинским военным, сообщает НВ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Там отмечали, что за нарушение правил остановки или стоянки водители должны уплатить штраф, минимальный размер которого составляет 340 грн. Однако он может увеличиваться до 680 грн. в зависимости от специфики правонарушения. Если нарушитель уплачивает штраф в течение 10 дней, его сумма уменьшается вдвое.

К примеру, 28 марта в горсовете сообщили, что за прошедшую неделю инспекторы по парковке оштрафовали более 5,5 тысяч водителей за нарушение правил остановки или стоянки авто на сумму более 2 млн грн. Эти средства поступают в местный бюджет, в том числе направляют на нужды армии.

Для участия в объявленной акции нужно отправить фото неправильно припаркованного авто через соцсети горячей линии города: Telegram-бот или страницу Facebook.

«Жители могут приобщиться одновременно как к благоустройству города, так и к донации средств на Вооруженные силы Украины», — говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что с начала 2023 года от жителей на горячую линию поступило более 300 фотофиксаций нарушений парковки автомобилей.

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MMR По материалам:

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