Украинцам объяснили, что сейчас происходит с экономикой страны — Finance.ua

Украинцам объяснили, что сейчас происходит с экономикой страны Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Украинцам объяснили, что сейчас происходит с экономикой страны

20% ниже уровня 2021 года. Прирост реального валового внутреннего продукта Украины в августе остался близким к 8% по сравнению с августом 2022 года, однако августовский ВВП был более чем на

Об этом идет речь в ежемесячном экономическом мониторинге Украины от Института экономических исследований и политических консультаций.

Эксперты отметили, что в последний месяц лета благодаря благоприятной погоде возросла урожайность зерновых, а темпы уборки урожая были больше прошлогодних.

В то же время, прекращение «зернового соглашения» вновь увеличило долю ЕС в украинском товарном экспорте до 73%, несмотря на действующие ограничения.

Кроме этого, эксперты напомнили, что из-за многочисленных ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС на фоне высокого потребления Украина в августе вынуждена была применить аварийный импорт электроэнергии.

Что касается финансовых рынков, то эксперты указали на то, что вызовом для выполнения плана доходов госбюджета становится ниже ожидаемой инфляция и более сильная гривна, чем предполагали при подготовке проекта государственного бюджета на 2023 год.

«В августе не было привычного гранта от США, но ЕС предоставил регулярный транш займа. Международные резервы НБУ несколько сократились, но остались высокими благодаря поступлению льготного займа от ЕС», — говорится в сообщении ИЭИ.

Также отмечается, что в августе потребительская инфляция впервые за более чем два года вернулась к однозначному уровню и составила 8,6% к предыдущему периоду, прежде всего из-за рекордного падения цен на овощи.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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