Украинцам объяснили, что сейчас происходит с экономикой страны — Finance.ua

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Украинцам объяснили, что сейчас происходит с экономикой страны

Казна и Политика
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Украинцам объяснили, что сейчас происходит с экономикой страны
Украинцам объяснили, что сейчас происходит с экономикой страны
Прирост реального валового внутреннего продукта Украины в августе остался близким к 8% по сравнению с августом 2022 года, однако августовский ВВП был более чем на 20% ниже уровня 2021 года.
Об этом идет речь в ежемесячном экономическом мониторинге Украины от Института экономических исследований и политических консультаций.
Эксперты отметили, что в последний месяц лета благодаря благоприятной погоде возросла урожайность зерновых, а темпы уборки урожая были больше прошлогодних.
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В то же время, прекращение «зернового соглашения» вновь увеличило долю ЕС в украинском товарном экспорте до 73%, несмотря на действующие ограничения.
Кроме этого, эксперты напомнили, что из-за многочисленных ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС на фоне высокого потребления Украина в августе вынуждена была применить аварийный импорт электроэнергии.
Что касается финансовых рынков, то эксперты указали на то, что вызовом для выполнения плана доходов госбюджета становится ниже ожидаемой инфляция и более сильная гривна, чем предполагали при подготовке проекта государственного бюджета на 2023 год.
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«В августе не было привычного гранта от США, но ЕС предоставил регулярный транш займа. Международные резервы НБУ несколько сократились, но остались высокими благодаря поступлению льготного займа от ЕС», — говорится в сообщении ИЭИ.
Также отмечается, что в августе потребительская инфляция впервые за более чем два года вернулась к однозначному уровню и составила 8,6% к предыдущему периоду, прежде всего из-за рекордного падения цен на овощи.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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